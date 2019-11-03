"Танці з зірками 2019" 11 випуск: повернення легенд на шоу та випробування конкуренцією

У неділю, 3 листопада, на телеканалі "1+1" відбувся 11 ефір популярного шоу "Танці з зірками". Цей випуск здивував глядачів, адже на паркет повернулися улюблені учасники минулих сезонів. Які танці виконали учасники та які спогади зворушили глядачів – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Одинадцятий випуск проєкту "Танці з зірками 2019" підкорив глядачів та суддів. На паркет вийшли не тільки зіркові учасники, але й танцівники попередніх сезонів шоу. Спільно вони показали ефектні постановки, від яких неможливо було втримати захват та інколи сміх. Якій парі допомагав Іраклі Макацарія, Юрій Ткач, TAYANNA, Ігор Ласточкін, Руслан Сенічкін, Мішель Андраде та Павло Вишняков – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

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Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Відкривати прямий ефір взявся актор Олексій Яровенко. У відеощоденнику учасник шоу зізнався, що конкуренти недооцінювали його. Проте Яровенко обіцяє бути як Джокер: відкрити свої карти перед фіналом та стрімко йти до останнього випуску, "знищуючи" суперників.

Допомогти актору в цьому прийшов його земляк та колега Павло Вишняков. На паркеті учасники станцювали пристрасний пасодобль. У постановці Олексій та Павло палко поборолись за Олену Шоптенко.

"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка, Олени Шоптенко та Павла Вишнякова

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Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Одна з фавориток шоу "Танці з зірками 2019" Вікторія Булітко вирішила проекспериментувати та станцювати сальсу. Досі тільки Анні Різатдіновій вдалось викликати захват у суддів цим танцем, тому такий вибір був досить ризикованим.

На паркет з Вікторією Булітко та Дмитром Дікусаром вийшов телеведучий Руслан Сенічкін. Спільно танцівники запалили у прямому ефірі під запальні ритми латиноамериканської музики. Наприкінці виступу Вікторія Булітко з двох партнерів вибрала Григорія Чапкіса, чим викликала овації у залі.

"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко, Дмитра Дікусара та Руслана Сенічкіна

Ксенія Мішина та Євген Кот

Учасники шоу "Танці з зірками 2019" заявили, що між Ксенією Мішиною та Євгеном Котом вже давно немає особливої "хімії", яка й робила пару фаворитами проєкту. Тому у мережі вже припустили, що саме вони в 11 випуску можуть станцювати останній танець на паркеті.

Виправляти ситуацію прийшла запальна Мішель Андраде. Вона з колишнім партнером по проєкту та Ксенією Мішиною станцювали пристрасне танго. Дівчата поборолись за танцівника, а їхня суперечка чудово втілилась в експресивну постановку.

"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

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Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Телеведучий Володимир Остапчук став справжньою жертвою 10 ефіру. Чоловік оголосив про розлучення, тому як у мережі, так і серед конкурентів хейтери засипали його критикою. Постраждала і Ілона Гвоздьова, яка зізналась, що має суперечки зі своїм коханим через чутки про зраду.

Рятувати фаворитів шоу прийшов Ігор Ласточкін, який переміг у попередньому сезоні "Танців з зірками". Тріо станцювало диско, кумедно показавши сюжет інтерв'ю з легендами.

"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука, Ілони Гвоздьової та Ігоря Ласточкіна

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Спортсменка Анна Різатдінова, яку називають головною претенденткою на перемогу, обурилась через коментарі своїх колег. Деякі учасники проєкту сумнівались, що їй насправді було погано в 10 випуску, назвавши все хорошою грою акторки. Анна заявила, що звикла все добиватись своїми зусиллями, тому у прямому ефірі вийшла на паркет з Олександром Прохоровим та Іраклі Макацарією.

Танцівники показали ча-ча-ча, в якому чоловіки змагались за увагу красуні. Та вкінці постановки повернувся ще один колишній учасник шоу – Даніель Салем, який забрав від конкурентів Анну.

"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінової, Олександра Прохорова та Іраклі Макацарії

Відео буде згодом

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Олена Кравець та Максим Леонов

Акторка "Кварталу 95" Олена Кравець поділилась, що її сторінку у мережі засипали критикою. Люди звинувачували зірку, що їй допомагають пройти у фінал, а Даніель Салем несправедливо покинув проєкт. Сама Олена заперечила будь-які здогадки та зізналась, що буде продовжувати йти до фіналу "Танців з зірками 2019".

В 11 випуску до пари долучився Юрій Ткач. Гуморист розсмішив усіх глядачів кумедними гримасами та станцював із Оленою Кравець і Максимом Леоновим під ритми сальси.

"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Кравець, Максима Леонова та Юрія Ткача

Відео буде згодом

Влад Яма та Наталія Могилевська

Закривати шоу взялись Влад Яма та Наталія Могилевська. Саме ця пара потрапила до другого сезону шоу "Танці з зірками". І хоч артистка не зуміла здобути перемогу, дует з хореографом Владом Ямою запам'ятався всім глядачам проєкту. На паркеті легендарна пара станцювала під один з хітів Наталії Могилевської

"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Влада Ями та Наталії Могилевської

Відео буде згодом

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.