"Танці з зірками 2019" 12 випуск: якими постановками вражали учасники у чвертьфіналі шоу

Всього через 2 тижні українці дізнаються ім'я переможця шоу "Танці з зірками 2019". Відтак боротьба за головний кубок проєкту стає все запеклішою, а організатори випробовують сили учасників все новими завданнями. Чим відзначився чвертьфінал шоу – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

У 12 випуску "Танців з зірками 2019" кожна пара двічі вийде на паркет з новою постановкою. Організатори приготували сюрприз для прихильників: один номер учасники презентуватимуть під спів українських артистів. Зокрема, у чвертьфіналі можна буде почути пісні у виконанні Тіни Кароль, Джамали, гурту "Время и Стекло", katya (Ассоль), екссолісток "ВІА Гри" Альони Вінницької та Надії Мейхер. Окрім цього, пари станцюють бальний танець, намагаючись вразити маестро Григорія Чапкіса. Як впорались зі складним завданням учасники проєкту – дивіться на LifeStyle 24.

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Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Телеведучий залишився єдиним чоловіком із зіркових учасників, тому перед виступом заявив, що фінал проєкту не буде жіночим, адже він не планує здаватись. Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова відкривали 12 прямий ефір "Танців з зірками 2019" запальним хіп-хопом.

Пара станцювала з гуртом "Время и Стекло". І хоч трек колективу мав назву "Мой парень – лох", Володимир Остапчук довів зворотне. Емоційна постановка викликала захват у суддів та залу, а пара отримала високі бали.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

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Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Спортсменка Анна Різатдінова налякала суддів, потрапивши у попередньому ефірі "Танців з зірками 2019" у зону ризику. Тому вона ще наполегливіше приступила до тренувань.

Новий випуск знову став викликом для Анни Різатдінової. Їй з Олександром Прохоровим довелось вивчити ритмічний квікстеп. Спортсменка не приховувала, що боїться виконувати цей номер, оскільки він є найскладнішим у бальних танцях. Однак Анні все вдалось: її засипали не тільки оваціями, але й компліментами від суддів.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Олена Кравець та Максим Леонов

Гумористка Олена Кравець розповіла перед виступом, що їй складно повірити, що вона дійшла до чвертьфіналу. Однак щоразу акторка доводить: її пара з Максимом Леоновим гідна перемоги.

Підтримати цих учасників прийшла Джамала, яка заспівала пісню "Верше, мій верше". Трек є особливим для артистки, адже саме з ним вона виборола приз на "Новій хвилі" та популярність. Олена Кравець та Максим Леонов станцювали під композицію чуттєвий контемп, завороживши глядачів.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова

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Ксенія Мішина та Євген Кот

Акторка заявила, що між нею та Євгеном Котом і справді є особливі почуття, однак вони не вийдуть за межі паркету. Ксенія Мішина не має наміру розбивати сім'ю партнера, водночас не приховуючи, що мріє про стабільні стосунки.

Ксенії та Євгену дісталась складна самба, яка змусила покинути шоу Людмилу Барбір. Пара намагалась ідеально станцювати всі па, однак судді розкритикували постановку.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Бунтівники проєкту Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар вирішили не звертати увагу на низькі оцінки суддів, адже їх рятують глядачі. Пара не приховувала, що було складно готуватись до чвертьфіналу, бо акторці довелось поєднувати репетиції з гастролями Україною.

Однак такий ритм життя не повпливав на постановку. Вікторія та Дмитро підготували розкішне танго, а підтримали учасників колишні солістки гурту "ВІА Гра" – Надія Мейхер та Альона Вінницька. Артистки вперше за 15 років виступали в дуеті, відтак їхня поява на шоу викликала фурор.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Організатори "Танців з зірками 2019" запропонували фаворитам шоу пристрасну румбу. Спершу Володимир Остапчук збентежився, бо постановка є вкрай складною. Однак завдяки Ілоні Гвоздьовій йому вдалось всі па відтворити ідеально. Судді засипали учасників схвальними відгуками, а Франциско Гомес навіть дав майстер-клас із сексуального погляду.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

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Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Перед виходом на паркет Анна Різатдінова заявила, що проєкт зцілив її. Саме на шоу спортсменка змогла пережити складний розрив та знайти друзів. Свій виступ Анна Різатдінова присвятила єдиному сину Роману, який був присутній у залі проєкту. З Олександром Прохоровим вона виконала модерн, який підкорив суддів.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

А от Вікторія Булітко заявила, що глядачі є найбільшими мотиваторами. Спершу акторка не хотіла ставати в пару з Дмитром Дікусаром, однак передумала і відтоді не шкодує про своє рішення. З партнером Вікторія станцювала ритмічний джайв, який засмутив Григорія Чапкіса та інших суддів.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Відео буде згодом

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Ксенія Мішина та Євген Кот

Акторка Ксенія Мішина розповіла, що отримала велику підтримку від українців та армію прихильників. Серед них – Тіна Кароль, яка виконала свою пісню "Зачем я знаю" та приміряла брутальний образ з коротким волоссям. Під пристрасний трек Ксенія Мішина та Євген Кот запалили фрістайл, показавши вже звиклий сюжет, який не здивував суддів.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

Відео буде згодом

Олена Кравець та Максим Леонов

Закривати прямий ефір "Танців з зірками 2019" взялись Олена Кравець та Максим Леонов. Акторка заявила, що перед шоу переживала депресію, тому спершу відмовилась від участі в проєкті. Однак перша репетиція з Максимом Леоновим настільки сподобалась їй, що Олена Кравець таки прийняла пропозицію. Пара станцювала запальну ча-ча-ча, яка була далеко не ідеальною.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн– виступ Олени Кравець та Максима Леонова

Відео буде згодом

"Танці з зірками" – це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році, легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.