"Танці з зірками 2019" 13 випуск: яка пара залишила шоу у півфіналі

Лише чотири пари наразі змагаються за звання переможця шоу "Танці з зірками 2019". На жаль, за крок до фіналу одній парі довелося залишити проєкт. Хто ж отримав меншу підтримку від глядачів – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

13 випуск "Танців з зірками 2019" став одним із найнепередбачуваніших. Учасники мали пройти три етапи, зокрема зіркові пари проєкту станцювали разом із суддями шоу. Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – з Владом Ямою, Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – з Григорієм Чапкісом, Ксенія Мішина та Євген Кот – з Катериною Кухар, Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова – з Франсіско Гомесом.

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Окрім цього, пари підтримала українська співачка Оля Полякова, яка виконала свою нову пісню та закликала прихильників голосувати за конкурсантів. Однак, до фіналу пройшли всього 3 зіркових учасників.

За результатами голосування, у зону ризику потрапили Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова та Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. Проте далі пройшла лише одна пара, натомість Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова залишають шоу "Танці з зірками" за крок до фіналу.

"Хотів би сказати всім велике дякую, бо я ніколи професійно не танцював, але в мене вірили багато людей. Ви вирішили, що ми можемо дійти так далеко і я вже вважаю себе переможцем. Тому завжди вірте в те, що ви робите і любіть це", – відповів популярний телеведучий.

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Що відомо про проєкт "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.