"Танці з зірками 2019" 4 випуск: які виступи учасників найбільше зворушили суддів та глядачів

15 вересня пройшов 4 випуск грандіозного шоу "Танці з зірками 2019". Учасники знову намагалися зворушливими та ефектними танцями вразити журі шоу та глядачів. Які номери показували зірки цього разу – дивіться нижче.

Четвертий випуск "Танців з зірками" пройшов за темою "Вечір кохання". Цього разу продюсери вирішили вразити прихильників шоу неймовірним сюрпризом. Головною подією вечора стало весілля прими українського балету Катерини Кухар та прем’єра Олександра Стоянова, які у прямому ефірі обмінялися обручками і дали один одному обітниці під святковим вінцем.

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Своєю чергою зіркові учасники вперше розкрили глядачам історії власного життя, які так близькі їхньому серцю. Виступи вони присвячували рідним людям, а деякі зірки зізналися у коханні своїм половинкам. Як минув зворушливий ефір, який довів до сліз багатьох глядачів – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Людмила Барбір та Дмитро Жук

Першими на танцпол вишли Людмила Барбір та Дмитро Жук. Вони присвятили свій хіп-хоп сексі-матусям. Телеведуча Людмила Барбір наголосила, що не варто "забивати" на себе після народження дитини та пам'ятати про свою сексуальність.

Думки суддів розділилися щодо їхнього танцю: декому їх виступ дуже сподобався, а от, наприклад, Франсіско Гомас сказав, що йому було замало історії в хореографії.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Людмили Барбір та Дмитра Жука

Даніель Салема та Юлія Сахневич

Наступними вийшли на паркет секс-символ проєкту Даніель Салем та його партнерка Юлія Сахневич. Пара вирішила дещо змінити свій образ, зігравши священника та спокусницю.

Вбрання Даніеля Салема та ідеальні па вразили всіх суддів, а запальна сальса викликала овації в залі.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема та Юлії Сахневич

Надія Матвєєва та Валерій Шохін

Далі станцювали Надія Матвєєва з Валерієм Шохіним. Телеведуча розповіла про своє кохання, адже вона двічі виходила заміж та двічі розлучалася. Вона пережила нещасливе кохання, тому дуже хвилювалася, чи зможе виконати танець на тему кохання.

Проте в результаті учасники щиро та ніжно виконали фокстрот, який схвально оцінили судді проєкту. Пара почула багато компліментів у свою сторону.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Надії Матвєєвої та Валерія Шохіна

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Четвертими вийшли на паркет Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. Перед виступом Дмитро сказав, що вони один до одного ближче, ніж просто коханці.

Пара виконала пристрасне танго, яке викликало шалені оплески в залі. Членам журі теж сподобалося, Влад Яма навіть назвав їх танець схожим на "першу шлюбну ніч", а Монатік сказав, що був просто в захваті.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Далі на паркет піднялися Олена Шоптенко та Олексій Яровенко. Перед виступом вже відома танцівниця Олена розповіла про своє кохання, яке допомогло їй вийти з депресії. Тоді у її житті з’явився чоловік Олексій.

Пара зворушливо станцювала аргентинське танго, яке вразило суддів. Члени журі засипали Олексія та Олену приємними словами та навіть наголосили, що все було виконано технічно правильно.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Олени Шоптенко

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Після них станцювали неймовірні Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Зазначимо, що Анна нещодавно розлучилася з Олександром Оніщенком. Проте в шоу вона згадала своє перше кохання, коли була дійсно щаслива.

Пара емоційно та пристрасно виконали румбу. Члени журі відмітили, що це було дуже гаряче, відверто та професійно, тому вони високо оцінили їх танець.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Дзідзьо та Яна Цибульська

Далі вийшли на паркет Дзідзьо та Яна Цибульська. Співак у своєму щоденнику перед виступом розповів про свою дружину, з якою він 20 років разом.

Пара станцювала енергійний та жартівливий джайв. Глядачам сподобався танець, а судді були задоволені виступом учасників та сказали, що Дзідзьо личить такий кумедний образ.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Дзідзьо та Яни Цибульської

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Потім показали свій танець Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Популярний телеведучий зізнався, який було його перше кохання. Трапилося воно у 17 років і Володимир дуже боляче переживав розрив з дівчиною.

Але свій сьогоднішній фрістайл Остапчук присвятив дружині Олені. Їх танець був доволі оригінальним та цікавим. Члени журі відзначили, що від них завжди можна очкувати різного, але виступ був непоганим. Проте, як зазначила Катерина Кухар, це була просто прелюдія.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна

Наступними станцювали Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна. Актор присвятив свій танець Олі Поляковій, з якою знявся у фільмі "Свінгери". Пара влаштувала на паркеті справжню запальну дискотеку. Суддям все сподобалося, вони сказали багато приємних слів учасникам.

Після танцю взяв слово Сєрьога, який покинув шоу в минулому ефірі, та підтримав Кукуюка. Потім він звернувся до суддів, сказав їм декілька жартів та згадав свої виступи.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Кукуюка та Єлизавети Дружиніної

Олена Кравець та Максим Леонов

Наступними виступили Олена Кравець та Максим Леонов, які присвятили свій танець людям з обмеженими можливостями. У щоденнику перед виступом Олена розповіла про те, як зустріла свого чоловіка.

Їх танець був дже трепетним та зворушливим. Олена Кравець показала себе в ролі співчутливої жінки. Глядачі були зачаровані, вони не стримували сльози, а члени журі подякували за такі емоції на танцполі та сказали, що від виступу в них бігали мурашки по шкірі.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова

Ксенія Мішина та Євген Кот

Зворушити суддів та глядачів після цього намагалися Ксенія Мішина та Євген Кот. Вони станцювали віденський вальс з українськими традиціями про найважливіший день у житті кожної дівчини – як з нареченої знімають фату під час весілля.

Судді наголосили, що вони повністю віддалися один одному у танці, все було ніжно і зворушливо, але їм чогось не вистачило. Монатік наголосив, що вони чекають від пари чогось більш драйвового.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

MARUV та Джей

Останніми вийшли на паркет епатажна MARUV та її партнер Джей. Пара виконала танець у стилі дискотеки 90-х. Співачка розповіла про своє раптове знайомство зі своїм чоловіком, який був і її першим коханням.

Їх пасадобль був дуже палким та незвичним, їм вдалося "розбурхати" весь зал. Судді сказали, що гра пари була чудовою, але від танцю вони очікували більшого. Монатік нглосив, що виступ був ностальгійним.

Окрім того, MARUV приготувала провокацію та подарунок для нареченої Катерини Кухар – вона разом з партнером влаштувала так званий дівич-вечір та станцювали для неї на столі.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ MARUV та Джея

Що відомо про "Танці з зірками"? Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.