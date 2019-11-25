"Танці з зірками 2019": Анна Різатдінова прокоментувала поразку на шоу

24 листопада стало відомо імена переможців популярного шоу "Танці з зірками 2019". Ними стали – Ксенія Мішина та Євген Кот. За головний кубок також боролися Анна Різатдінова та Вікторія Булітко, які не змогли вибороти перше місце.

Анна Різатдінова прокоментувала свою поразку на сторінці в інстаграмі. Українська спортсменка, яка танцювала разом з Олександром Прохоровим і зайняла друге місце, визнала, що їй дуже складно програвати.

Читайте також: Анна Різатдінова відверто розповіла про стосунки з депутатом Онищенко

Ось і закінчилася наша подорож під назвою "Танці з зірками". Мені, як спортсменці звичайно ж дуже складно програвати. Але водночас я розумію, що наше срібло на вагу золота! Знаєте, таке повне задоволення зараз, тому що розумію що ми зробили все, що від нас залежало!

– заявила гімнастка.

Анна подякувала глядачам і зізналася, що не очікувала пройти до фіналу проєкту.

"Я думала, що піду на ефірі так п'ятому. Адже спортсменів не знають в нашій країні, але ви нас донесли на своїх ручках до фіналу", – додала Різатдінова.

Читайте також: "Танці з зірками 2019" 14 випуск: Ксенія Мішина та Євген Кот перемогли у шоу

Що відомо про проєкт "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році, легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.