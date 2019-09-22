"Танці з зірками 2019" 5 випуск: хто пішов із проєкту

Популярний проєкт "Танці з зірками 2019" вкотре зумів розчулити глядачів зворушливими історіями. І хоч учасники поділились із прихильниками дуже особливими спогадами, одна пара все ж змушена покинути паркет.

У 5 випуску шоу "Танці з зірками 2019" за змогу пройти у наступний етап проєкту поборолись 11 пар. Кожен учасник показав свою постановку на тему "Рік, який змінив життя", проте не всі зуміли продовжувати участь у проєкті.

Читайте також: "Танці з зірками 2019" 5 випуск: життєві драми Олени Кравець та зворушливі постановки

У зоні ризику опинились MARUV та Джей, Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Дзідзьо та Яна Цибульська. Найменшу кількість балів отримали епатажна MARUV і Джей, тому саме ця пара покинула шоу. На паркеті вони показали еротичний стрип, який не отримав схвалення від суддів та глядачів.

Я хочу сказати дякую всій команді, яка допомагала мені. Я дуже хотіла сюди потрапити, мріяла про цей проєкт... Але насправді дякую, що ви нас змусили йти, бо поєднувати гастролі з шоу складно,

– зі сльозами розповіла MARUV.

Щотижня пара епатувала на паркеті, демонструючи відверті постановки та латексні костюми. Навіть романтичний віденський вальс вони зуміли зробити у своєму стилі. Тому зіркові судді та всі учасники "Танців з зірками 2019" не стримували свого розпачу від таких результатів голосування.

Що відомо про "Танці з зірками"?

Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.