Танці з зірками 2019: учасники третього сезону популярного шоу

Невдовзі вся країна знов буде стежити за ефектними постановками у виконанні вітчизняних зірок. А поки автори проекту "Танці з зірками 2019" запустили у мережі челендж, у якому знаменитості погоджуються або ж відмовляються від шоу. Хто став учасниками розважального проекту – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Довгоочікуваний сезон шоу "Танці з зірками 2019" розпочнеться вже 25 серпня. Та перед стартом популярного проекту його автори вирішили підіграти цікавість глядачів, запустивши у мережі традиційний #танціззіркамиchallenge. Знаменитості один за одним погоджуються вийти на паркет, передаючи естафету своїм колегам.

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Відомо, що оцінювати виступи зірок будуть прима-балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма та знаменитий Франциско Гомес. Наразі до шоу долучились телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко, зірка "Свінгерів" Михайло Кукуюк, телеведуча Надія Матвєєва.

Учасники 3 сезону шоу "Танці з зірками 2019"

Володимир Остапчук



Володимир Остапчук – учасник"Танці з зірками 2019" / 1+1

Популярний телеведучий Володимир Остапчук став одним із перших учасників проекту "Танці з зірками 2019". За освітою він філолог, та після переїзду до Києва пройшов школу дикторів і став одним із найвідоміших телеведучих. Чималу славу йому принесла участь у Євробаченні-2017, де він із Олександром Скічком та Тимуром Мірошниченком стали одними з найяскравіших ведучих в історії конкурсу.

Окрім цього, Володимир Остапчук відомий завдяки програмам "Ікона стилю", "Інспектор Міста", "Король десертів", "Великі танці", "Мінус один". Ведучий активно озвучує фільми та виступає на радіо. А от про танцювальну вправність знаменитості поки не відомо. Однак у рекламному ролику Володимир Остапчук поводився досить впевнено, тому у мережі підозрюють, що саме він стане одним із фаворитів шоу.

Я завжди танцював, наче мене ніхто не бачить. Цієї осені мої танці побачить вся країна,

– анонсував Володимир Остапчук.

Вікторія Булітко



Вікторія Булітко – учасниця "Танці з зірками 2019" / 1+1

Ще однією учасницею "Танці з зірками 2019" стане акторка і гумористка з "Дизель Шоу" Вікторія Булітко. Ще у підлітковому віці зірка мріяла про шоу-бізнес, тому продовжила навчання у Запорізькому національному університеті та стала фаховою акторкою кіно і театру. Ролі для запальної Вікторії Булітко не забарились. Однак всеукраїнську славу їй допоміг здобути популярний гумористичний проект "Дизель Шоу" та "На трьох".

Вже у серпні 2019-го Вікторія Булітко вийде на паркет розважального шоу "Танці з зірками". І хоч у промо-ролику акторка показує шок та здивування від запрошення, у мережі вона із захватом оголосила про приєднання до команди проекту. Відтак Вікторія Булітко побореться за головний кубок.

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Михайло Кукуюк



Михайло Кукуюк – учасник "Танці з зірками 2019" / 1+1

Знаменитий Михайло Кукуюк, закінчивши Київський інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, розпочав свою акторську кар'єру. До 2007 року він виступав на сцені столичних театрів, однак згодом почав підкорювати і телебачення. Зокрема, Михайло Кукуюк зіграв у фільмах "Фабрика щастя", "Тільки кохання", "Домашній арешт", "Свінгери", "Казка про гроші".

Ймовірно, під час навчання актор вивчав і хореографічну майстерність, відтак вже у серпні запалить на паркеті "Танці з зірками".

Надія Матвєєва



Надія Матвєєва – учасниця "Танці з зірками 2019" / 1+1

Надія Матвєєва отримала шалену популярність після телепроектів "Все буде добре" та "Все буде смачно". У випусках шоу ведуча активно брала участь у фітнес-тренуваннях та заняттях танцями, тому всі її прихильники переконані, що зірка може стати однією з головних претенденток на перемогу.

Сама ж Надія Матвєєва отримала виклик від попередніх учасників та передала естафету популярним акторам – Олексію Яровенко та Ксенії Мішиній, відомих за серіалами "Хороший хлопець", "У неділю рано зілля копала" та "Кріпосна".

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.