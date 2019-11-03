Танцівник Євген Кот розповів, чи дружина ревнує його до партнерки у "Танцях з зірками"

Відомий танцівник Євген Кот, який є одним з учасників шоу "Танці з зірками 2019", зізнався, чи його дружина Наталія Татаринцева ревнує чоловіка до партнерки на паркеті Ксені Мішиної.

Євген Кот розповів в інтерв'ю у "Світському житті", що він на паркеті ставить за мету закохатися у партнерку, саме тому танці виглядають палкими і пристрасними. За його словами, Наталія Татаринцева не ревнує чоловіка та чекає коханого кожної неділі вдома.

Читайте також: Танцівник Євген Кот зачарував мережу романтичними знімками з дружиною

Моя дружина зовсім не ревнує... Раніше вона приїжджала сюди, а тепер ні, бо постійно ставлять запитання: "А, можливо, роман у Жені з партнеркою?

– додав танцівник.

Ксенія Мішина також прокоментувала стосунки з парнером на паркеті. Актриса сказала, що знайома з дружиною Євгена та вважає її талановитою артисткою і поважає їх обох.

"Головне, що вона розуміє, що це мистецтво. У житті буває все, але у мене є певні рамки, тому що я акторка, я постійно працюю з такими ситуаціями. У мене постійні майданчики, нові партнери, я навчилася себе контролювати. Є певні правила", – наголошує Ксеня.

Що відомо про стосунки Євгена Кота?Вперше про одруження танцівника і режисера Євгена Кота стало відомо у січні 2019 року. Тоді він зробив таємну церемонію на острові Муреа, що в Тихому океані, та показав у мережі весільні фото. Обраницею Євгена Кота стала спортсменка, семикратна чемпіонка України з художньої гімнастики і чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева. Пара познайомилась ще на зйомках "Україна має талант", де танцівник допомагав дівчині з постановками.



На час знайомства Наталія Татаринцева була заміжньою. Однак взаємні почуття змусили її подати документи на розлучення. До весілля закохані прозустрічались 4 роки.