"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі розсекретив стать первістка – миле відео

51-річний італійський мільйонер Джанлука Ваккі у травні цього року оголосив, що вперше стане батьком. Його 27-річна дівчина Шерон Фонсека вагітна, а пара вже дізналася стать малюка. Закохані чекають на народження дівчинки.

Після двох років роману модель Шерон Фонсека народить своєму бойфренду-мільйонеру первістка. Джанлука Ваккі з нетерпінням чекає на появу нащадка й приділяє безліч уваги вагітній коханій. Навіть стать малюка він вирішив дізнатися у надзвичайно милий спосіб, опублікувавши відео на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми "Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі вперше стане батьком

"Танцюючий мільйонер" перетворив подію у гучне родинне свято, зібравши близьких друзів у своєму розкішному маєтку. Разом з дівчиною та майбутньою матір'ю дитини він постав у вбраннях total white. На ньому обтислі джинси та футболка, а модель обрала ніжну мінісукню зі спущеними рукавами, яка звабливо оголювала плечі, та сандалі на шнурівці.

У відповідальний момент на великому полі поблизу будинку з Джанлукою Ваккі та Шерон Фонсека був їхній пес, а закохані романтично трималися за руки й не приховували свого хвилювання. Над ними пролітав гелікоптер й просто перед парою випустив порошок рожевого кольору. Це означає, що в них народиться дівчинка.

"Ми раді та вдячні за те, що ділимося з вами цим особливим моментом. Я все ще плачу кожного разу, коли дивлюсь це відео", – написала Шерон Фонсека.

Шерон Фонсека не змогла стримати сліз від зворушення, а Джанлука Ваккі пригортав кохану до себе й ніжно цілував.