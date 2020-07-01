Українська співачка Світлана Тарабарова (TARABAROVA) записала спільну композицію із солістом групи INPLUS Андрієм під назвою "Крила". Жінка розповіла, що їхня нова пісня – про щастя у простих речах.

Новий сингл "Крила" з'явився на ютуб-каналі співачки 1 липня. Як повідомила команда TARABAROVA, колоборація двох талановитих музикантів вийшла зовсім випадковою. Світлана записувала свій хіт, в той час як за стіною студії звукозапису почула чудові мелодії у виконанні Андрія Порадовського.

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Працюючи над новим треком, я раптово почула за стіною кілька нот, які зачепили щось в моєму серці, а поспілкувавшись із Андрієм, відчула, що, об’єднавши зусилля, ми зможемо через музичні імпульси нагадати людям, як важливо у стосунках дарувати щиру любов, дарувати крила,

– розповіла TARABAROVA.

TARABAROVA та INPLUS – Крила: дивитись відео онлайн:

До нового максісинглу увійшли 4 версії пісні "Крила": original, liquid funk version, orchestra version та dance mix, які вже доступні на всіх музичних платформах. Артистка переконана, що пісня "Крила" нагадує про те, що завжди потрібно залишатися дітьми у коханні, підтримувати, вірити один в одного та відчувати все, як в перший раз.

Режисером відеокліпу, в якому постали зірки, став DVIZHON. Примітно, що у відео TARABAROVA ще немає округлого живота, тому, ймовірно, вона записувала відеокліп ще до своєї другої вагітності або перебувала на перших її місяцях.