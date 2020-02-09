24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Тарас Тополя: Якщо когось із дітей везуть до бабусі в село, то ми їх відвозимо в Нью-Йорк

51 Читать новость на русском
Тарас Тополя / Instagram / @antytila_official

Відомий український музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів подробиці про свою сім'ю. Співак сказав як вони з Наталкою Карпою породичалися та чому його старший син народився в США.

Тарас Тополя не часто ділиться особистим життям. Він не є активним користувачем інстаграму, як більшість його колег по сцені. Проте в інтерв'ю Каті Осадчій в програмі "Світське життя" Тополя розповів декілька цікавих деталей.

Читайте також: Антитіла презентували римейк пісні "Птаха" у пам'ять про Даню Дідіка: зворушливе відео

Днями Тарас Тополя став хрещеним батьком у новонародженої доньки співачки Наталки Карпи, де й поговорив з Катею Осадчою.

Тарас зізнався, що його з співачкою Alyosha старший син народився в Америці. Також музикант додав, що в їхній сім'ї спілкуються двома мовами – українською та англійською. Велика частина родини музиканта живе в США, тому він часто буває там.

Якщо когось із внуків везуть в село, то ми внуків відвозимо до бабусі в Нью-Йорк. У Романа американський паспорт, але він має прекрасну українську освіту. Якщо він захоче, то може полетіти до Америки та здобути американську освіту. Це буде його вибір,
– розповідає лідер легендарного гурту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

Інтерв'ю Тараса Тополі для "Світського життя": дивитись відео онлайн

 

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
42457
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Антитіла Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:33 "1917": антивоєнний маніфест режисера Сема Мендеса
Юлія Ліпенцева 230
8 лютого 19:55 Учасниця першого півфіналу Нацвідбору Євробачення Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
Юлія Девда 2238
8 лютого 16:47 Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020: з якими піснями виступлять учасники
Юлія Турелик 3383
8 лютого 15:15 Оскар-2020: що відомо про акторів, які претендують на "Найкращу чоловічу роль"
Марта Вересюк 920
8 лютого 12:00 Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
Наталя Боднар 7390
Новини
Більше новин
Залиште відгук