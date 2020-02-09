Тарас Тополя: Якщо когось із дітей везуть до бабусі в село, то ми їх відвозимо в Нью-Йорк

Відомий український музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів подробиці про свою сім'ю. Співак сказав як вони з Наталкою Карпою породичалися та чому його старший син народився в США.

Тарас Тополя не часто ділиться особистим життям. Він не є активним користувачем інстаграму, як більшість його колег по сцені. Проте в інтерв'ю Каті Осадчій в програмі "Світське життя" Тополя розповів декілька цікавих деталей.

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Днями Тарас Тополя став хрещеним батьком у новонародженої доньки співачки Наталки Карпи, де й поговорив з Катею Осадчою.

Тарас зізнався, що його з співачкою Alyosha старший син народився в Америці. Також музикант додав, що в їхній сім'ї спілкуються двома мовами – українською та англійською. Велика частина родини музиканта живе в США, тому він часто буває там.

Якщо когось із внуків везуть в село, то ми внуків відвозимо до бабусі в Нью-Йорк. У Романа американський паспорт, але він має прекрасну українську освіту. Якщо він захоче, то може полетіти до Америки та здобути американську освіту. Це буде його вибір,

– розповідає лідер легендарного гурту.

Інтерв'ю Тараса Тополі для "Світського життя": дивитись відео онлайн