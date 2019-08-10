Тарас Тополя заявив про замах на його життя: несподівані подробиці

1719 Читать новость на русском
Тарас Тополя
Тарас Тополя / Instagram / @antytila_official

Відомий український співак, соліст гурту "Антитіла", Тарас Тополя повідомив своїм фанатам про те, що на його життя було скоєно замах. А деякий час після того йому вдалося дізнатися, що за ним стежать певні люди.

На своїй сторінці в Facebook український музикант, який став молодіжним послом ООН, повідомив фанатам несподівану і досить тривожну новину. На його життя було скоєно замах, а за його життям таємно слідкують певні люди.

Читайте також: Соліст гурту "Антитіла" прокоментував спільний кліп із Володимиром Зеленським

Тарас Тополя розповів, що, виходячи з аптеки, поруч з ним спрацював вибуховий пакет. Співак одразу ж повідомив про це поліцію, після чого дізнався, що його мобільний телефон прослуховують, а за вчинками – пильно стежать.

Тиждень тому, увечері за адресою Парково-Сирецька 11, в декількох метрах від мене, коли повертався з аптеки, спрацював вибуховий пакет. Мною одразу був викликаний наряд поліції, який зафіксував це й опитав свідків цього інциденту. Я не став робити розголосу, аби не вносити деструктив у конструктивний процес, який дійсно на той момент вже розпочався,
– написав на своїй сторінці Тарас Тополя.

Після цього він звернувся до людей, які намагаються перешкодити йому у діях, погрожуючи і закликаючи не вручатися у питання медицини та вакцинації. "На це хочу відповісти: я нічого не боюся! Ні фізичного тиску, ні залякування, ні, тим більше, спроб дискредитувати мою репутацію", – заявив соліст гурту "Антитіла".

 

blog_ava
Як зробити сирники: прості рецепти приготування
сьогодні
21220
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Антитіла
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
сьогодні 09:40 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
2021
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
9 серпня 17:07 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
719
День народження Вітні Х'юстон: цікаві факти про співачку
9 серпня 11:06 День народження Вітні Х'юстон: цікаві факти про співачку
2778
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 10-11 серпня
9 серпня 10:39 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 10-11 серпня
256
Що, як вашим психологом може бути… кіт?
8 серпня 20:14 Що, як вашим психологом може бути… кіт?
264
Новини
Більше новин
Залиште відгук