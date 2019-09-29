TAYANNA – 35: найсексуальніші фото української співачки

Популярна співачка, композитор, ведуча і навіть танцівниця – це далеко не всі амплуа, які вже встигла приміряти TAYANNA. Артистка закохала в себе як чоловічу, так і жіночу аудиторії меломанів. У 35-ий день народження співачки згадуємо її сексуальні фото.

TAYANNA не стрімко увірвалась в український шоу-бізнес, а прокладала собі шлях наполегливою працею. Спершу Тетяна Решетняк (саме таке справжнє ім'я артистки) виступала на бек-вокалі у таких популярних співачок, як Наталії Могилевської, Тіни Кароль і Ані Лорак. Та згодом мрії про велику сцену привели талановиту вокалістку до гурту "Гарячий шоколад".

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Однак участь у колективі та її історія кохання згодом обернулась для TAYANNA скандалом. Через прагнення співати сольно вона змушена була віддати 50 тисяч доларів продюсеру та ексбойфренду Дмитру Клімашенку. А далі на артистку чекали чергові випробування та численні кастинги. І тільки зустріч з Аланом Бадоєвим нарешті допомогла Тетяні Решетняк отримати бажану славу та популярність.

Наразі TAYANNA – одна з найуспішніших зірок вітчизняного шоу-бізнесу. Та попри шалений успіх Тетяна Решетняк веде досить скромний спосіб життя. Однак і в такої зірки з бездоганною репутацією можна знайти пікантні фото. Зйомки в купальнику, сексуальна фотосесія для глянцю, вихід у прозорих сукнях – TAYANNA може приголомшити своїх прихильників. Тож якими сексуальними світлинами хизувалась артистка – дивіться у підбірці LifeStyle 24.