TAYANNA в смарагдовій сукні відвідала світський захід "Жінка III тисячоліття": яскраві фото

Українська співачка TAYANNA продемонструвала красивий образ від української дизайнерки Каті Сільченко на щорічній церемонії нагородження "Жінка ІІІ тисячоліття".

Учасниця 5 сезону "Голосу країни" стала гостею щорічної церемонії нагородження Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття". Світлинами з урочистого вечора співачка поділилась на своїй сторінці в Instagram.

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TAYANNA отримала відзнаку у категорії "Рейтинг", їй вручили статуетку, яка символізує жіночу силу, витонченість, помірну строгість, але водночас зворушливу тендітність. Всі ці риси описують жінку, яка живе в сучасному світі. На сцену за отриманою нагородою TAYANNA вийшла у темно-зеленій сукні з відкритими плечима, короткою спідницею, однак з довгим шлейфом. Вечірнє вбрання співачка обрала від української дизайнерки Каті Сільченко.



TAYANNA на щорічній церемонії нагородження "Жінка III тисячоліття" / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Свою перемогу TAYANNA присвятила чоловікам, які відіграють чималу роль у її житті.

Я хочу подякувати своєму сину Даніелю і всім чоловікам, які зіграли велику роль у моєму житті: це мій батько та мої продюсери Алан Бадоєв і Михайло Ясинський. Спасибі вам за ту силу, за ту віру, яку ви в мене втілили для того, щоб я змогла пройти свій шлях і тепер стояти тут на цій сцені,

– прокоментувала свою перемогу зірка.



TAYANNA отримала відзнаку на заході "Жінка III тисячоліття" / Instagram / @tayanna_reshetnyak