Таємна розмова: чому Меган Маркл зустрічалась із Мішель Обамою

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Меган Маркл зустрічалась із Мішель Обамою
Меган Маркл зустрічалась із Мішель Обамою / Колаж: 24 канал; фото Instagram / @sevenoaksbookshop / @meghanmarklest

Мішель Обама провела презентацію своєї книги Becoming ("Становлення") у комплексі художніх місць у Лондоні. На презентацію колишньої першої леді США прибула Меган Маркл. Після представлення мемуарів жінки усамітнились на довгий час.

Про особисту зустріч Меган Маркл та Мішель Обами після презентації книги, що відбулась у Лондоні 3 грудня, повідомляє The Daily Mail. Герцогиня Сассекська запросила колишню першу леді США на розмову віч-на-віч.

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Мішель та Меган довго розмовляли наодинці. Повідомляється, що вони обговорювали вагітність герцогині, виховання дітей і сімейний затишок. Також вони обговорили важливість підтримки та розширення можливостей для жінок різних культур та громад.

Мішель Обама та Меган Маркл зустрілись у Лондоні
Мішель Обама та Меган Маркл зустрілись у Лондоні / Instagram / @sevenoaksbookshop / @meghanmarklest

До слова, нещодавно Мішель Обама давала інтерв’ю для журналу Good Housekeeping, в якому прямо дала декілька порад герцогині Сассекській. Одна з них – "не поспішати і дати собі час". Також колишня перша леді США зізналась, що їй теж було складно звикати до відповідальності та тиску з боку суспільства, але дала пораду використовувати своє високе становище для добрих справ.

 

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Лондон
Джерело: Lifestyle
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