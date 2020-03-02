Телеканал "1+1" вибачився за скандал з учасницею "Голосу країни 10" із самопроголошеної Абхазії

Сьогодні, 2 березня, у мережі розгорівся скандал після недільного ефіру шоу "Голос країни 10". Журналісти телеканалу "1+1" представили учасницю з Грузії громадянкою Республіки Абхазія, яку Україна не визнає державою. Представники проєкту вибачилися за інцидент та пояснили його неуважністю працівників.

Сьомий випуск "Голосу країни 10", що завершив етап "сліпих прослуховувань", став найбільш обговорюваним у мережі. На сцену музичного конкурсу вийшла учасниця з Грузії Анжела Кансузян. У прямому ефірі телеканал представив співачку як громадянку незалежної держави Абхазії, показавши прапор самопроголошеної республіки.

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Видання "Детектор медіа" звернулося до пресслужби "1+1" з офіційн им запитом та отримало аргументацію резонансного інциденту. Представники телеканалу зазначили, що сама Анжела Кансузян під час інтерв'ю зазначила цей регіон своєю батьківщиною.

"1+1" не став виправдовувати некоректну інформацію та визнав свою помилку, запевнивши, що керується виключно нормами міжнародного права. До працівників, які допустили вихід програми в ефір, будуть застосовані суворі заходи дисциплінарного стягнення.

Під час запису інтерв'ю учасниця на запитання про країну походження зазначила саме цей регіон. Телеканал у жодному разі не виправдовує той факт, що некоректна інформація потрапила в ефір, та абсолютно визнає свою помилку, допущену через неуважність. Ми керуємося виключно нормами міжнародного права, і для нас Абхазія є невід'ємною частиною Грузії,

– йдеться у повідомленні.

Абхазія – регіон на заході Грузії. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної Республіки Абхазії за військової підтримки Росії. Де-юре – автономна республіка у складі Грузії, тимчасово окупована Росією для підтримки сепаратистського уряду. Україна офіційно не визнає Абхазію незалежною державою. На 1 березня 2020 роки її офіційно визнали 5 країн: Росія, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і Науру.

Варто наголосити, що повний сюжет з учасницею Анжелою Кансузян одразу зник з офіційного ютуб-каналу проєтку "Голос країни 10", а натомість опублікували коротку версію виступу без представлення виконавиці. Проте на сцені під час спілкування з суддями дівчина заявила, що приїхала з Абхазії.

Виступ Анжели Кансузян на "Голосі країни 10": дивіться відео онлайн