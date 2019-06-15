Телеведучий Дмитро Комаров одружився: перші фото з нареченою

Телеведучий тревел-проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров одружився з журналісткою та моделлю Олександрою Кучеренко.

Раніше журналіст приховував своє особисте життя, однак врешті вирішив поділитися щасливою новиною.

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"Обіцяв вам, що все розповім, коли прийде час. Ось він і прийшов. Ми з Сашею Кучеренко стали чоловіком і дружиною", – написав Комаров у Facebook.

Згодом про одруження розповіла й сама наречена.

Що відомо про зіркову пару

Дмитро Комаров – український журналіст, фотограф, автор і ведучий програми "Світ навиворіт" на каналі "1+1". У проекті він — керівник, автор, ведучий, режисер та сценарист.

Його обраниця, 21-річна Олександра Кучеренко – володарка титулу "Міс Україна 2016" з Дніпра. Вона також змагалася за головну корону Міс Світу. Однак здобути перемогу їй все ж не вдалось. Дівчина вивчає журналістику в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також працює ведучою програми "Зірковий спорт" на ICTV.

У 2017 році Комаров та Кучеренко брали участь у проекті "Танці з зірками". Тоді телеведучий зізнався, що через щоденні репетиції проводить з партнеркою більше часу, ніж з рідними. Тож шанувальники часто приписували їм роман.



Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров на танцювальному проекті

Пара залишила проект за власним бажанням після сьомого ефіру. Вони поступилися своїм місцем Юрію Ткачу та Ілоні Гвоздьовій.