"Тенет": український трейлер бойовика про героїв, які рятують світ від Третьої світової війни
Вже влітку 2020 року на великий екран під керівництвом Крістофера Нолана вийде драматичний бойовик "Тенет" (Tenet). Головні герої фільму виконуватимуть секретну місію і рятуватимуть людство від винищення. Перший український трейлер майбутньої прем'єри вже підриває мережу.
Крістофер Нолан – п'ятиразовий номінант премії Оскар готовий презентувати світу своє нове творіння. 49-річний англійський режисер гарно попрацював над майбутньою стрічкою "Тенет" (Tenet) і за пів року до прем'єри представив перший трейлер до драматичного бойовика.
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Головні ролі в картині зіграли Роберт Паттінсон і Джон Девід Вашингтон, а другорядні персонажі дісталися Елізабет Дебікі, Аарону Тейлор-Джонсону, Кеннету Брана та Майклу Кейну.
Деталі сюжету творці вирішила тримати в таємниці, однак з трейлера можна зрозуміти, що герої фільму "Тенет" пов'язаний з міжнародним шпигунством і просторово-часовим континуумом. Здається, Джону Девіду Вашингтону доведеться рятувати світ від Третьої світової війни. Зйомки фільму "Тенет" розпочалися у травні 2019 року в Естонії, однак, що найцікавіше, заради знімального процесу у країні перекрили одну з головних транспортних доріг. А також Естонія не єдина країна, де фільмуватимуть стрічку. Зйомки заплановані ще у Данії, Італії, Норвегії, Великобританії, США та Індії.
Тенет: трейлер українською дивитися онлайн