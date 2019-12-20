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"Тенет": український трейлер бойовика про героїв, які рятують світ від Третьої світової війни

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"Тенет" / IMDb

Вже влітку 2020 року на великий екран під керівництвом Крістофера Нолана вийде драматичний бойовик "Тенет" (Tenet). Головні герої фільму виконуватимуть секретну місію і рятуватимуть людство від винищення. Перший український трейлер майбутньої прем'єри вже підриває мережу.

Крістофер Нолан – п'ятиразовий номінант премії Оскар готовий презентувати світу своє нове творіння. 49-річний англійський режисер гарно попрацював над майбутньою стрічкою "Тенет" (Tenet) і за пів року до прем'єри представив перший трейлер до драматичного бойовика.

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Головні ролі в картині зіграли Роберт Паттінсон і Джон Девід Вашингтон, а другорядні персонажі дісталися Елізабет Дебікі, Аарону Тейлор-Джонсону, Кеннету Брана та Майклу Кейну.

Деталі сюжету творці вирішила тримати в таємниці, однак з трейлера можна зрозуміти, що герої фільму "Тенет" пов'язаний з міжнародним шпигунством і просторово-часовим континуумом. Здається, Джону Девіду Вашингтону доведеться рятувати світ від Третьої світової війни. Зйомки фільму "Тенет" розпочалися у травні 2019 року в Естонії, однак, що найцікавіше, заради знімального процесу у країні перекрили одну з головних транспортних доріг. А також Естонія не єдина країна, де фільмуватимуть стрічку. Зйомки заплановані ще у Данії, Італії, Норвегії, Великобританії, США та Індії.

Тенет: трейлер українською дивитися онлайн

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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