Теплий салат зі шпинатом та куркою: як приготувати поживну страву – відеорецепт

Влітку вже не дуже хочеться куштувати гарніри з м'ясом чи рибою, тому люди надають перевагу салатам. Але і вони щодня можуть набридати. Однак салат з ніжним філе та ароматною грушею під гірчичним соусом – це саме та страва, яка здивує навіть затятих гурманів.

Сама назва "теплий салат зі шпинатом та куркою" може дещо налякати невправних кулінарів, однак журналісти LifeStyle 24 запевняють, що рецепт зможе повторити кожен. Переконайтесь самі!

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Як приготувати теплий салат зі шпинатом та куркою: рецепт

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт.,

куркума – 1/4 ч. л.,

сіль, перець за смаком,

томатна паста – 1/2 ч. л.,

соняшникова олія – 3 ст. л.,

яблучний оцет – 1 ст. л.,

гірчиця – 1/2 ч. л.,

мед – 1 ч. л.,

шпинат – 2 жменьки,

груша – 1 шт.,

волоський горіх – 2 ст. л.,

помідори черрі – 7 шт.

1. Куряче філе наріжте кубиками. Замаринуйте м'ясо, додавши спецій (солі, перцю, куркуми), томатної пасти. Обсмажте курятину на пательні до рум'яної скоринки.

2. Приступіть до приготування соусу. В окремій посудині змішайте соняшникову олію, яблучний оцет, гірчицю, мед та сіль з перцем.

3. У салатник викладіть листя шпинату, порізані навпіл помідори, скибки груші (не почищеної від шкірки), подрібнений волоський горіх. Залийте все соусом та викладіть зверху просмажене м'ясо.