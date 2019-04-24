Тейлор Свіфт, Брі Ларсон та інші зірки стали гостями гала-вечора Time: фото розкішних суконь

Тиждень тому імените видання Time назвало сотню найвпливовіших людей світу, в число яких традиційно увійшли й голлівудські зірки, моделі, виконавці та активісти. Відтак 23 квітня у Нью-Йорку відбувся престижний гала-вечір за участю заявлених у списку зірок.

На червоній доріжці Лінкольн-центру в Нью-Йорку красувались Емілія Кларк, Наомі Кемпбелл, Тейлор Свіфт, Брі Ларсон, Джуліанн Мур, Гленн Клоуз, Рамі Малек, Двейн Джонсон, Річард Медден та багато інших.

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Кожен з них продемонстрував якнайкращий образ, щоб вразити всіх фанатів та журналістів. Зокрема, особливо виділились зірка "Гри престолів" Емілія Кларк, яка увійшла в категорію "Найвпливовіших артистів". Вона одягнула розкішну червону сукню з напівпрозорим корсетом та пишною фатиновою спідницею від Dolce & Gabbana.

В цей же час велику увагу до себе привернула Тейлор Свіфт, яка стала "Найвпливовішою іконою" та прикрасила одну з шести обкладинок TIME. Співачка одягнула рожево-жовту сукню зі спущеними рукавами від J. Mendel.

Наомі Кемпбелл теж "не пасла задніх" і прийшла на захід в довгій золотистій сукні від Valentino, що вирізнялась закритим верхом, вільним бантом-стрічкою на шиї і рукавами три чверті.

Зірка "Месників: Завершення", яка лише кілька днів тому відвідала прем’єру нового фільму у ніжно-фіолетовій сукні, вразила Лінкольн-центр не менше, ніж тоді. Для світського виходу вона обрала атласну довгу сукню кольору "матча" з цікавою лінією декольте бренду Prada.

Додамо, що гала-вечір журналу TIME проводився 15 рік поспіль.