Тейлор Свіфт пожертвувала тисячі доларів фанатам, які втратили роботу через коронавірус

Американська виконавиця та акторка Тейлор Свіфт вже давно названа однією з найщедріших зірок. Співачка неодноразово допомагає фінансами своїм підписникам, які потребують матеріальної допомоги.

Так, нещодавно Тейлор Свіфт відгукнулася на пост дівчини, яка залишилася без роботи і не мала коштів оплатити квартиру та інші рахунки.

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Саманта Джейкобсон – одна з прихильниць співачки, розповіла, що Свіфт запропонувала їй фінансову допомогу після того, як побачила її пост про проблему з грошима. Через пандемію коронавірусу, дівчина втратила роботу і залишилася без коштів, якими треба покривати життя.

Саманта, я бачу твій твіт про це, що ти не можеш оплатити рахунки і хочу допомогти. Як найкраще всього перерахувати тобі 3000 доларів? У тебе є Paypal? З любов’ю, Тейлор,

– написала співачка дівчині.

Фотопідтвердження дівчина виставила у своєму твіттері.

"Я трясусь і плачу, я просто впала на килим і питала свого брата, чи справжнє її повідомлення, чи я вже зійшла з розуму", – підписала пост Саманта Джейкобсон.

In summary: I’m shaking and crying and just fell over a rug in my rush to ask my brother if Taylor’s message was real &now I’m probably (definitely) concussed??️️

This virus took my new dream job away but @taylorswift GAVE ME SOME JOY TONIGHT out of pure kindness I’M— #BEKind pic.twitter.com/13nSKM2uZH — India Rose | “KEEP GROOVIN’/USING CORRECT GRAMMAR” (@hopefulgoodgirl) March 26, 2020

Такий випадок з дівчиною не є єдиним. ЗМІ зазначають, що згодом інші фанати теж зробили скриншоти грошових переведень від співачки, яка дізналася, що вони втратили роботу.

Ще одна прихильниця співачки Холлі Тернер зазначила, що таку ж суму Тейлор Свіфт надіслала їй, коли дізналася, що дівчина зазнала скрути через пандемію коронавірусу.

Холлі, ти завжди була поруч зі мною. Тепер моя черга. Надіюсь, це тобі допоможе,

– написала співачка.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo — holly turner (@ittybittyholly) March 25, 2020

Зазначимо, що у 2019 році Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року. Її статки за останнє десятиліття склали 825 мільйонів доларів.