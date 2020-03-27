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Тейлор Свіфт пожертвувала тисячі доларів фанатам, які втратили роботу через коронавірус

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Тейлор Свіфт надсилає кошти своїм фанатам / Elle Girls

Американська виконавиця та акторка Тейлор Свіфт вже давно названа однією з найщедріших зірок. Співачка неодноразово допомагає фінансами своїм підписникам, які потребують матеріальної допомоги.

Так, нещодавно Тейлор Свіфт відгукнулася на пост дівчини, яка залишилася без роботи і не мала коштів оплатити квартиру та інші рахунки.

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Саманта Джейкобсон – одна з прихильниць співачки, розповіла, що Свіфт запропонувала їй фінансову допомогу після того, як побачила її пост про проблему з грошима. Через пандемію коронавірусу, дівчина втратила роботу і залишилася без коштів, якими треба покривати життя.

Саманта, я бачу твій твіт про це, що ти не можеш оплатити рахунки і хочу допомогти. Як найкраще всього перерахувати тобі 3000 доларів? У тебе є Paypal? З любов’ю, Тейлор,
– написала співачка дівчині.

Фотопідтвердження дівчина виставила у своєму твіттері.

"Я трясусь і плачу, я просто впала на килим і питала свого брата, чи справжнє її повідомлення, чи я вже зійшла з розуму", – підписала пост Саманта Джейкобсон.

Такий випадок з дівчиною не є єдиним. ЗМІ зазначають, що згодом інші фанати теж зробили скриншоти грошових переведень від співачки, яка дізналася, що вони втратили роботу.

Ще одна прихильниця співачки Холлі Тернер зазначила, що таку ж суму Тейлор Свіфт надіслала їй, коли дізналася, що дівчина зазнала скрути через пандемію коронавірусу.

Холлі, ти завжди була поруч зі мною. Тепер моя черга. Надіюсь, це тобі допоможе,
 – написала співачка.

Зазначимо, що у 2019 році Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року. Її статки за останнє десятиліття склали 825 мільйонів доларів.

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Тейлор Свіфт благочинність
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