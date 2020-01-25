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Тейлор Свіфт відмовилася від виступу на Греммі 2020: відома причина

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Співачка Тейлор Свіфт / Instagram / @taylorswift

Одна з провідних сучасних виконавиць 30-річна Тейлор Свіфт цьогоріч претендентка на перемогу в двох номінаціях престижної музичної премії Греммі, яка відбудеться 27 січня у Лос-Анджелесі. Американська співачка мала з'явитися на сцені з феміністичним гімном Man, проте організатори вирішили скасувати виступ, аби не розпалювати гендерний конфлікт.

Судячи з усього, 62 щорічна премія Греммі 2020 стане чи не найбільш резонансною за всю історію існування церемонії. Найгучніша подія у світі музики спромоглася стати однією з найпопулярніших тем у мережі за кілька тижнів до свого початку. Після звинувачень у сексуальних домаганнях та дискримінації за гендерною ознакою, Тейлор Свіфт вирішила не додавати масла у вогонь та відмовитися від свого виступу на престижній церемонії. 

Важливо! Скандал на Греммі: звільнена голова премії розповіла про домагання та нечесне голосування

Найзаможніша виконавиця, гонорари якої вже впродовж п'яти років перевищують статки колег на теренах музичної індустрії, планувала постати на сцені Греммі 2020 з піснею Man. Сингл зіркової американки порушує гучну тему гендерної нерівності в суспільстві: "Мені так набридло бігти так швидко, як я можу. Цікаво, якби я була чоловіком, то дісталася б туди швидше?"

Тейлор Свіфт – Man: слухайте пісню онлайн 

Організатори музичної премії вирішили відмовитися від цього номеру, аби не розпалювати резонансний скандал навколо Греммі 2020, що пов'язаний зі звільненням з посади колишньої очільниці Дебори Дуган.

Варто наголосити, що цьогоріч Тейлор Свіфт претендує на перемогу в двох номінаціях"Пісня року" з треком Love, "Найкраще соло-виконання в стилі поп". Знаменитість пропустила престижну премію Греммі й минулого року. Тоді вона була номінована в одній з категорій "Найкращий вокальний поп-альбом". Артистка віддала перевагу кінопремії BAFTA у Лондоні, яка відбувалась в той же день, підтримавши свого коханого Джо Елвіна, який представляв на премії фільм "Фаворитка". 

тейлор свіфт
Співачка Тейлор Свіфт / Instagram / @taylorswift

Що відомо про скандал навколо Греммі 2020? Нагадаємо, що директора премії Греммі звільнили у зв'язку з "перевищенням службових обов'язків". Натомість обурена жінка розсекретила таємницю про те, що ї попередник Ніл Портнов зґвалтував одну з номінанток премії, а сама Дебора піддавалася сексуальним домаганням. Окрім цього, вона запевнила, що члени Національної академії часто підробляли голосування, щоб просунути у списках артистів, які навіть не потрапляли у 20-ку претендентів на відзнаку.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Греммі Скандал
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