Тейлор Свіфт зізналась, що їй допомогло після скандалу з Каньє Вестом

Американська співачка Тейлор Свіфт стала зіркою вересневого глянцю Vogue US, де розповіла, як боролась зі стресом кілька років тому. Причиною цьому став скандал з репером Каньє Вестом.

У 2016 році чоловік Кім Кардашян, Каньє Вест, випустив скандальний відеокліп на пісню Famous, в якому використав воскові фігури з обличчями зірок. Серед них була і роздягнута Тейлор Свіфт, що лежала на ліжку поряд з Вестом і Кардашян.

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Famous – Каньє Вест: дивитись відео онлайн

Тоді ж Тейлор Свіфт неабияк обурилась через це та вступила у суперечку з дружиною Веста. Кардашян навела докази, в яких були записи телефонної розмови з Тейлор Свіфт на згоду використання її імені в пісні. Після цього на співачку обвалилось багато критики, де фанати її відверто ненавиділи та бажали її смерті.

Артистка розповіла, що такий удар був доволі важким для неї.

Не думаю, що є багато людей, які дійсно можуть зрозуміти, як це, коли мільйони незнайомців ненавидять тебе привселюдно і велять заткнутися, зникнути або навіть вбити себе. Я зрозуміла, що мені потрібно перебудувати все своє життя, тому що воно було абсолютно неконтрольоване,

– розповіла зірка.

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Вона зізналась, що написання пісні про це допомогло їй вийти з депресії: "Це був єдиний спосіб зберегти своє психічне здоров'я, а також розповісти світові як це – пережити подібне приниження".