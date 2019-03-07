Тейлор Свіфт знялася для обкладинки глянцю і зізналася, що візьме участь у виборах у 2020 році

Знаменита американська співачка забезпечила березневому випуску британському журналу Elle назву "музичного". Однак 29-річна Тейлор Свіфт говорила не лише про музику. Під час зйомки для нового випуску вона зізналася, що візьме участь у виборах в США у 2020 році.

Перші знімки співачки з'явилися на офіційній сторінці в Instagram британського журналу Elle. В інтерв'ю 29-річна Тейлор Світ повернулася до теми, яку активно обговорювала у 2018 році перед президентськими виборами у США. Під час нової розмови вона пояснила, чому відчуває, що повинна ділитися своїми поглядами і чи піде на наступні вибори.

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Американка зізналася, що їй довелося нелегко, коли вона намагалася вникнути в політику США.

Я витратила багато часу, щоб розібратися в політичній системі і гілках влади, які підписують законопроекти, що впливають на наше повсякденне життя, - зазначила вона в інтерв'ю. - І вирішила, що повинна допомогти змінити ситуацію. Я відчувала себе досить поінформованою, щоб розповісти про це своїм 114 мільйонам передплатникам,

– запевнила Тейлор Свіфт.

Також пообіцяла взяти участь у виборах у 2020 році, однак передбачивши неоднозначну реакцію своїх шанувальників, зазначила, що вона лише підтримуватиме певного кандидата.

Заклики до расизму і провокування страху за допомогою тонко завуальованих повідомлень – це не те, чого я хочу від наших лідерів. Я зрозуміла, що насправді моя відповідальність – використовувати свій вплив проти цієї огидної риторики. Я збираюся зробити набагато більше, щоб допомогти країні. У наступному році нас чекають великі перегони,

– заінтригувала співачка.



Тейлор Свіфт / Elle UK