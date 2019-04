The Cranberries випустили посмертний альбом за участю Долорес О'Ріордан

Знаменитий ірландський рок-гурт випустив останній у своїй творчості музичний альбом In the End. Пісні за участю покійної лідерки Долорес О'Ріордан зберегли всі необхідні вокальні партії, які вона встигла записати до своєї смерті.

Альбом має назву In the End і роботу над ним було розпочато ще у 2017 році. Навіть після несподіваної смерті Долорес О'Ріордан музиканти вирішили завершити роботу над ним і назавжди попрощатись зі своїми фанатами у складі гурту.

"Ми хотіли би скористатись можливістю, щоб подякувати вам, нашим фанатам і прихильникам, за підтримку, яку ви висловлювали нам протягом всієї нашої кар’єри, особливо минулого року і впродовж всього випуску нашого останнього альбому In the End. І перш за все хотіли би попросити приєднатися до нас, щоб подякувати Долорес за те, що вона залишила пісні і музику, які дозволили нам зробити цей альбом, і її сім’ю за те, що вони дали нам благословення на випуск цих пісень", – йдеться в дописі учасників гурту The Cranberries в Instagram.

В альбом увійшло 11 пісень: All Over Now, Lost, Wake Me When Isn’t Over, A Place I Know, Catch Me If You Can, Got It, Illusion, Crazy Heart, Summer Song, The Pressure та In the End. Їх можна прослухати на всіх музичних сервісах, зокрема в Apple Music, Google Play Music та Deezer.

Що трапилось з Долорес О'Ріордан?Новина про раптову смерть співачки Долорес О'Ріордан сколихнула світ 15 січня 2018 року. Правоохоронці виявили тіло артистки у номері лондонського готелю. До столиці Великобританії солістка The Cranberries прибула для запису нових пісень. У поліції одразу ж назвали смерть артистки незрозумілою, а в ході слідства з'ясували, що жінка давно перебувала в пригніченому стані. Судмедекспертиза довела, що на час смерті Долорес О'Ріордан була напідпитку: на 100 мл крові її рівень алкоголю становив 330 мг. У такому стані зірка потонула у ванній.