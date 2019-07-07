The Hardkiss, KAZKA та Мішель Андраде у фіналі "Голос. Діти" 5 сезон: чим вразили зірки

95 Читать новость на русском
The Hardkiss, KAZKA та Мішель Андраде у фіналі Голос Діти 5 сезон
The Hardkiss, KAZKA та Мішель Андраде у фіналі Голос Діти 5 сезон / Колаж: LifeStyle 24, фото – Instagram / @the_hardkiss / @kazka.band / @mishvirmish

Суперфінал масштабного вокального проекту "Голос. Діти" 5 сезон розпочався 7 липня о 21:00 на телеканалі "1+1". Зірками прямого ефіру стали такі зірки українського шоу-бізнесу, як The Hardkiss, KAZKA та Мішель Андраде.

Щоб зробити фінал дитячого вокального проекту Голос Діти 5 сезон ще яскравішим, творці шоу запросили на прямий ефір перших зірок української сцени. Гурт The Hardkiss вже не вперше виступатиме у фіналі вокального проекту, тому сцена для Юлії Саніної та її колег є давно знайомою.

Читайте також: Нетта Барзілай запалила яскравим виступом у фіналі "Голос. Діти": відео

Що не скажеш про Мішель Андраде та KAZKA, які вперше виступили в ролях запрошених зірок. Кожен з артистів виконав свої найпопулярніші хіти та додав ще більшої впевненості та жаги до перемоги учасникам "Голос. Діти" 5 сезон. 

Гурт The Hardkiss виступив з однією зі своїх останніх пісень під назвою "Серце".

The Hardkiss з піснею Серце на Голос Діти 5 сезон: відео онлайн

Популярний гурт KAZKA запам'ятався мільйонам своїм прихильникам піснею "Плакала". Але чи вдасться побити рекорда та популярність хіта новою піснею – "Пісня сміливих дівчат"? Втім, це впевнено змогли оцінити глядачі 7 випуску, у якому KAZKA виступила з новим хітом.

KAZKA з піснею Пісня сміливих дівчат на Голос Діти 5 сезон: відео онлайн

Улюблена співачка тінейджерів та молодого покоління, Мішель Андраде, вийшла на сцену фіналу "Голос. Діти" 5 сезон з новою піснею "Tranquila".

Мішель Андраде з піснею Tranquila на Голос Діти 5 сезон: відео онлайн

 

blog_ava
ЦВК скасувала реєстрацію ще 11 кандидатів у нардепи
сьогодні
4022
Теги: Новини України Музика Новини Києва Голос Діти 5 сезон дивитися онлайн The Hardkiss KAZKA LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney
сьогодні 14:29 Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney
2766
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
6 липня 10:39 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
29122
Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
6 липня 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
Наталія Печерська 1625
Святкування Івана Купала: стара спадщина чи стильне свято?
6 липня 09:34 Святкування Івана Купала: стара спадщина чи стильне свято?
863
Він менший, ніж найменший купальник у світі: історія купальника "бікіні", який змінив світ моди
5 липня 19:11 Він менший, ніж найменший купальник у світі: історія купальника "бікіні", який змінив світ моди
945
Новини
Більше новин
Залиште відгук