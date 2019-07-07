The Hardkiss, KAZKA та Мішель Андраде у фіналі "Голос. Діти" 5 сезон: чим вразили зірки

Суперфінал масштабного вокального проекту "Голос. Діти" 5 сезон розпочався 7 липня о 21:00 на телеканалі "1+1". Зірками прямого ефіру стали такі зірки українського шоу-бізнесу, як The Hardkiss, KAZKA та Мішель Андраде.

Щоб зробити фінал дитячого вокального проекту Голос Діти 5 сезон ще яскравішим, творці шоу запросили на прямий ефір перших зірок української сцени. Гурт The Hardkiss вже не вперше виступатиме у фіналі вокального проекту, тому сцена для Юлії Саніної та її колег є давно знайомою.

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Що не скажеш про Мішель Андраде та KAZKA, які вперше виступили в ролях запрошених зірок. Кожен з артистів виконав свої найпопулярніші хіти та додав ще більшої впевненості та жаги до перемоги учасникам "Голос. Діти" 5 сезон.

Гурт The Hardkiss виступив з однією зі своїх останніх пісень під назвою "Серце".

The Hardkiss з піснею Серце на Голос Діти 5 сезон: відео онлайн

Популярний гурт KAZKA запам'ятався мільйонам своїм прихильникам піснею "Плакала". Але чи вдасться побити рекорда та популярність хіта новою піснею – "Пісня сміливих дівчат"? Втім, це впевнено змогли оцінити глядачі 7 випуску, у якому KAZKA виступила з новим хітом.

KAZKA з піснею Пісня сміливих дівчат на Голос Діти 5 сезон: відео онлайн

Улюблена співачка тінейджерів та молодого покоління, Мішель Андраде, вийшла на сцену фіналу "Голос. Діти" 5 сезон з новою піснею "Tranquila".

Мішель Андраде з піснею Tranquila на Голос Діти 5 сезон: відео онлайн