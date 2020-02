The Hardkiss та учасник від Чехії вийдуть на сцену другого півфіналу Нацвідбору Євробачення-2020

Вже цієї суботи, 15 лютого, відбудеться другий півфінал Національного відбору Євробачення-2020. Разом з вісьма конкурсними виступами глядачі зможуть насолодитися піснями популярного українського гурту The Hardkiss та представник Чехії на міжнародному конкурсі Бенні Крісто.

За кілька днів вся країна буде прикута до телеекранів, аби на власні очі побачити найочікуванішу музичну подію року. На сцену Національного відбору Євробачення-2020 вийдуть MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod та TVORCHI.

Читайте також: Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу

Раніше організатори анонсували, що 15-річна Софія Іванько стане зірковою гостею другого півфіналу. Дівчинка представила Україну на Дитячому Євробаченні-2019 у Польщі з чуттєвою композицією The Spirit Of Music. Тепер відомі імена двох інших виконавців, які виступлять поза конкурсною програмою. Ними стали улюбленці української публіки The Hardkiss та представник Чехії на міжнародному конкурсі Євробачення-2020 Бенні Крісто з піснею Kemama.

Такі новини надзвичайно втішили глядачів, які з нетерпінням чекають почути пісні запрошених зірок та обрати свого фаворита серед числа претендентів на заповітну перемогу в Національному відборі Євробачення-2020.

Нагадаємо, що під час першого півфіналу запрошеним гостем став представник України на Євробаченні-2018 епажажний Melovin, який виконав свій трек Oh, No!

Бенні Крісто – Kemama: дивіться відео онлайн