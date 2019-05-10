The Times назвав найбагатших британських музикантів: хто потрапив до престижного списку

Знамените видання The Times підбило підсумки статків відомих британських музикантів та вивів список найбагатших з них. До своєрідного рейтингу увійшли легенди поп-музики і талановиті співаки, які перебувають на піку слави.

За підрахунками експертів The Times, всього за рік статки британських зірок зросли на понад 460 мільйонів фунтів стерлінгів та наразі сягають 7,7 мільярда.

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Особливо у цьому списку відзначився відомий композитор, автор мюзиклів "Привид опери", "Евіта", "Кішки" Ендрю Ллойд Веббер. Саме він посів першу сходинку найбагатших британських музикантів. За підрахунками, композитор має на своєму рахунку щонайменше 1,07 мільярда доларів.



Ендрю Ллойд Веббер / Chicago Tribune

Другий щабель найбагатших музикантів Великобританії посів легендарний Пол Маккартні. Статки учасника гурту The Beatles сягають 980 мільйонів доларів.



Пол Маккартні / Rolling Stone

До трійки найбагатших британських артистів ввійшли учасники гурту U2. Вони теж можуть похизуватись чималими заробітками, які, за даними експертів видання становлять 759 мільйонів доларів.



Рок-гурт U2 / Фокус

Окрім цього, до рейтингу також потрапили Елтон Джон зі статками у 416 мільйонів доларів та фронтмен гурту Rolling Stones Мік Джаггер, заощадження якого сягають 358 мільйонів. Та чималу увагу ЗМІ привернув Ед Ширан: співак, який не випускав нового альбому з 2017 року, зумів вдвічі збільшити свої прибутки. Наразі його статки оцінюють у 207 мільйонів доларів, відтак музикант посів 17 сходинку рейтингу.