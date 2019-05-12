Ти мені подобаєшся, але у нас нічого не вийде: ілюстрації про нерішучість в коханні

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Ілюстрація Oleksandr Grekhov
Ілюстрація Oleksandr Grekhov / .facebook.com/aleksandrgrekhov

Український ілюстратор створив особистий проект "Привіт, ти мені подобаєшся, але у нас нічого не вийде". Завдяки текстовим історіям та ілюстраціям автор хотів підняти такі важливі інтимні питання, як нерішучість, нездатність довіряти людям, складнощі з ухваленням рішень.

Проект автор Oleksandr Grekhov опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.

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Олександр створив декілька жіночих зображень у вигляді фото у соцмережі. Кожній з них він присвятив окрему життєву історію.

Мій особистий проект "Привіт, ти мені подобаєшся, але у нас нічого не вийде". Про нерішучість, в якій і нездатність довіряти людям, і складнощі з ухваленням рішень, і звичайна невпевненість в своїх силах, та й чого там тільки ще немає. Не все так погано, як здається. Люблю драматизувати, але важливі речі треба промовляти, навіть якщо це були помилкові рішення в житті, і головне – робити це вчасно. І текст, а не ілюстрації. Це справжня історія, але всі імена були змінені,
– пояснив свій проект ілюстратор.

Історія перша. В тебе є план, а я буду гальмувати.

"Привіт, ти мені подобаєшся. Трохи схожа на дівчину, яку колись кохав, але це добре, вона гарна, і ти класна! Трохи засмучена, що в реальному житті я мовчазніщий від своєї інтернет-версії, але вечір затягується на довше, ніж планували, хороший вечір. Ти знаєш, чого хочеш від життя, як мінімум в тебе є план, а я буду гальмувати. Але й не намагався стати частиною цього плану. У нас нічого не вийде".

Привіт, ти мені подобаєшся, але у нас нічого не вийде, Олександр Греков
Інна, 24 роки // Ілюстрація Oleksandr Grekhov

Історія друга. Мені складно конкурувати з твоєю роботою.

"Привіт, ти мені подобаєшся. Ми все збиралися кудись сходити, але то, то інше, як іноді буває, і рахунок пішов на роки. Ти успішна, з улюбленою роботою, яка твоє життя. Мені складно з нею конкурувати, і не думаю, що навіть можу спробувати знайти в твоєму графіку вільне місце для нас. Але і не пробував. У нас нічого не вийде".

Привіт, ти мені подобаєшся, але у нас нічого не вийде, Олександр Греков
Олександра, 27 років // Ілюстрація Oleksandr Grekhov

Історія третя. Навіть і не спробував поєднати наші кола.

"Привіт, ти мені подобаєшся. Ми швидко перестрибнули в близьку дружбу, але не помітив, або вдавав, що не помічав, коли ти хотіла чогось більшого, а коли захотів я, то ти була вже далеко. Ти зовсім не моє звичайне захоплення з мого ж стандартного кола, що тоді налякало. Але навіть і не спробував поєднати наші кола. У нас нічого не вийде".

Привіт, ти мені подобаєшся, але у нас нічого не вийде, Олександр Греков
Ольга, 32 роки // Ілюстрація Oleksandr Grekhov
 

Історія п'ята. Ще не знаю, хто ти.

"Привіт, ти мені подобаєшся. Ще не знаю, хто ти, і чи будеш ти колись, але у нас нічого не вийде".

Привіт, ти мені подобаєшся, але у нас нічого не вийде, Олександр Греков
Невідома // Ілюстрація Oleksandr Grekhov

 
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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 канал
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