Ти заслуговуєш всіх нагород світу! – Потап ніжно привітав Настю Каменських

Після розкішного весілля Потап і Настя Каменських прикували до себе увагу мільйонів прихильників. Тому кожний допис пари не оминають увагою і журналісти LifeStyle 24. Днями Потап зворушив мережу ніжним привітанням для своєї коханої.

Настя Каменських тріумфувала на церемонії M1 Music Awards 2019. Артистка отримала дві престижні премії, зокрема, саме її назвали "Співачкою року". Окрім цього, трек Каменських "Обіцяю" здобув спеціальну нагороду "Червона рута". На досягнення коханої публічно відреагував репер Потап.

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У мережі він опублікував ексклюзивне фото з Настею Каменських, зроблене під час оприлюднення результатів M1 Music Awards 2019. Від емоцій артистка вискочила на Потапа і міцно його обійняла. У дописі репер заявив, що NK варта всіх нагород і не тільки в Україні, чим зворушив усіх прихильників.

"Я вітаю свою дівчинку Настю Каменських із заслуженою перемогою! Ти для мене завжди співачка року, століття, життя! Стільки скільки ти зробила за 2019, такого розмаїття робіт і географії твого кар'єрного зльоту, мабуть, немає ні в однієї співачки! Ти заслуговуєш всіх нагород світу! Твоє мислення і прагнення, воістину світове! Я кохаю тебе і пишаюся тобою", – написав Потап.



Настя Каменських стала "Співачкою року" / Instagram / @realpotap

Як відомо, наприкінці 2018 року Настя Каменських зізналась, що всього за кілька місяців вивчила іспанську мову. Артистка вирушила до США та презентувала там першу латиноамериканську пісню зі свого репертуару – Peligroso. Пісня увійшла до 25 танцювальних треків світу за версією Billboard. Підтримував її в цьому Потап. Наразі співачка записала ще один іспаномовний трек, який поступово підкорює світ. Elefante отримав мільйонні перегляди на ютуб-каналі Насті Каменських та допоміг їй завоювати перемогу на M1 Music Awards 2019.