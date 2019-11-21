"Тільки не на обличчя": київська пельменна шокувала мережу сексистською рекламою

Київська пельменна "П.Пельмені", яка розташована на Бесарабському ринку, шокувала користувачів у мережі своєю рекламою. В офіційному інстаграм-акаунті заклад опублікував фото з дівчиною, яка зі заплющеними очима нібито намагається з'їсти пельмень, коли її за волосся тримає чоловіча рука, а на обличчі у неї біла речовина.

"Тільки не на обличчя". Слова, про які можна забути, насолоджуючись фірмовим П.пельмешком на Бессарабці", – підписаний знімок з дівчиною в інстаграмі @p.pelmeni.

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Користувачі соціальних мереж обурені провокативною рекламою закладу.

"Пельмені були відмінні, а СММ ваш – сексистське л*йно", "Воно вам треба було – такий PR? Ну в пабліки попадете антисексистські", "Неймовірно до чого дійшов прогрес! Як можна робити рекламу на тему насильства?", "Навіть якщо відкинути всі гендерні моменти і порядність, то тут тупо нема професійності – бо це найлегше, намагатися зачепити темою сексу. І це точно не креативність – а бідність мислення!" – пишуть інтернет-юзери у коментарях.



"П.Пельмені" / Instagram / @p.pelmeni

Представники закладу на критику не відреагували, а опублікували ще одне рекламне фото, на якому хлопець через купюру намагається занюхати "доріжку" і тримає у руках пельмені.

"дорогА дорОга. Всі дороги Києва ведуть в одне місце! Місце, де знають як і з чим приготувати тобі порцію гарячих", – йдеться у підписі до скандальної публікації.



"П.Пельмені" / Instagram / @p.pelmeni