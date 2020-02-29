Тімур Мірошниченко поділився зворушливими кадрами з хрестин сина

Популярний український телеведучий та шоумен Тімур Мірошниченко в січні цього року вдруге став батьком. Сьогодні, 29 лютого, відбулися хрестини його сина. Тімур поділився зворушливими кадрами.

19 січня 2020 року у Тімура Мірошниченка та його дружини Інни народився син Марко. Охрестити довгоочікуваного сина пара вирішила в останній день зими. Яскравими кадрами з церемонії хрещення батьки поділилися на своїх сторінках в інстаграмі.

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Раніше Тімур зазначав, що дата хрестин особлива та обрали її не просто так.

29.02. – це унікальна дата, яка випадає раз на чотири роки,

– розповідав зірковий татусь.

Хрестини відбулися в Троїцькому Іонинскому монастирі в Києві. Хрещеними батьками стали близькі друзі сім’ї.

Також на церемонії була присутня старша донька Тімура та Інни Мія. Дівчинка

з'явилася на світ у 2018 році.