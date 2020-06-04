На карантині чимало зірок ще активніше почали займатись спортом та демонструвати це у мережі. Відповідними кадрами поділилась і Тіна Кароль.

Співачка опублікувала в інстаграм-сторіс фрагмент свого заняття спортом. Тіна Кароль в обтислому комбінезоні стала на руки та виконала вправи. Прихильники були вражені фігурою артистки та одразу ж поширили кількасекундний ролик на фан-сторінках зірки.

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Згідно із кадрами, Тіна Кароль влаштувала тренування у мансарді. Чи це був маєток артистки на Київщині, чи орендоване житло в Карпатах, де нещодавно зіркова матуся відпочивала з сином Веніаміном, не уточнюється.

Як зірки мали подібні тренування

Цікаво, що такі вправи дуже популярні серед закордонних зірок. Так, модель Ізабель Гулар влаштувала тренування просто на подвір'ї свого дому у Франції. Манекенниця стала на руки та виконала кілька вправ, які вразили її прихильників.

А от голлівудський актор Джейк Джилленгол навіть запустив власний челендж у мережі, до якого приєдналися і його колеги. Чоловік одягнув футболку, стоячи на руках.

Дивіться, як Джейк Джилленгол запустив челендж: відео