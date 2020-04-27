Тіна Кароль і Дан Балан зворушливо виступили у фіналі "Голосу країни-10": відео

Всі прихильники розважального проєкту "Голос країни-10" з нетерпінням чекали на фінальний випуск шоу. Все тому, що незадовго до випуску організатори розкрили один із секретів прямого ефіру: Дан Балан і Тіна Кароль презентують свою нову дуетну пісню.

Як відомо, фінал "Голосу країни-10" відбувся у неділю, 26 квітня. Організатори проєкту підготували для глядачів чимало сюрпризів. Зокрема, замість ведучих шоу Юрія Горбунова та Катерини Осадчої були їхні голограми. Щоб не наражати зірок на небезпеку, тренери також залишились вдома. Однак це аж ніяк не змусило Тіну Кароль і Дана Балана відмовитись від презентації нової дуетної пісні.

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До прямого ефіру артисти тримали у секреті деталі перформансу та навіть назву пісні. А вже перед оголошенням результатів голосування Тіна Кароль та Дан Балан презентували ліричну композицію "Помнишь". Для ролика організатори взяли найзворушливіші моменти за участю зірок.

Катя Осадча та Юрій Горбунов спровокували нові чутки про роман артистів. ВОни звернули увагу на те, що Тіна і Дан записали ролик у будинку співачки.

"Голос країни 10 сезон": дивитись відео фіналу – виступ Тіни Кароль і Дана Балана

Відео буде згодом

Зазначимо, що це не єдина дуетна пісня Тіни Кароль і Дана Балана. Після попереднього сезону розважального шоу "Голос країни" співаки записали композицію "Домой". Ліричний трек підкорив меломанів та змусив ще завзятіше говорити про особливі стосунки між Тіною Кароль і Даном Баланом. Однак чутки про роман зірки активно спростовують, продовжуючи демонструвати ніжність на кожному виступі.