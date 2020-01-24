Тіна Кароль поділилась, як розповіла сину про втрату батька: корисна порада

Українська співачка Тіна Кароль взяла участь у відвертому випуску шоу "Слава+" на ютуб-каналі "Люкс ФМ". У розмові зі Славою Дьоміним вона розповіла про пережите горе, пов’язане з втратою чоловіка Євгена Огіра, а також про те, як про це розповіла сину.

Зараз сину Тіни Кароль та покійному чоловіку співачки Веніаміну – 11 років. І хоч хлопчик наразі вчиться у Великій Британії в українській сім’ї, співачка часто з ним бачиться та розповідає про себе як про дуже домашню жінку.

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На запитання журналіста, чи пам'ятає 11-річний син Веніамін свого батька, вона відповіла ствердно.

Веня любить тата. У нього така пам'ять, у Вені мого, що він мене часом лякає. Він може згадати дитинство. Він пам'ятає, що йому говорив тато, які там приколи були. Він завжди так робив: чікі-чікі, щипаючи за руки. І він це повторює навіть зараз. І взагалі він його копія. Така ж фігура. Такий же пухлиш маленький,

– зізналась артистка.

Щодо того, як вона наважилась розповісти сину про втрату батька, коли йому було всього лише чотири роки, Тіна зазначила, що підійшла до цього по-науковому.

"Як тільки ти починаєш вигадувати казку: полетів, пішов і обіцяв повернутися… Просто є: ось хвороба, ось клітина, ось шлунок, ось причинно-наслідкові зв'язки (це я зараз тобі так кажу). Книга по анатомії відкривається і коли це все відбувається з наукової точки зору – все по-іншому", – поділилась порадою для українців Тіна Кароль.

Більше про життя Тіни Кароль – у спецвипуску СЛАВА+: