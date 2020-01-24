24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Тіна Кароль поділилась, як розповіла сину про втрату батька: корисна порада

439 Читать новость на русском
Тіна Кароль і син Веніамін / Фото з соцмереж

Українська співачка Тіна Кароль взяла участь у відвертому випуску шоу "Слава+" на ютуб-каналі "Люкс ФМ". У розмові зі Славою Дьоміним вона розповіла про пережите горе, пов’язане з втратою чоловіка Євгена Огіра, а також про те, як про це розповіла сину.

Зараз сину Тіни Кароль та покійному чоловіку співачки Веніаміну – 11 років. І хоч хлопчик наразі вчиться у Великій Британії в українській сім’ї, співачка часто з ним бачиться та розповідає про себе як про дуже домашню жінку.

До теми: Як з дитиною говорити про смерть та з якого віку дитині можна розповідати правду про смерть

На запитання журналіста, чи пам'ятає 11-річний син Веніамін свого батька, вона відповіла ствердно.

Веня любить тата. У нього така пам'ять, у Вені мого, що він мене часом лякає. Він може згадати дитинство. Він пам'ятає, що йому говорив тато, які там приколи були. Він завжди так робив: чікі-чікі, щипаючи за руки. І він це повторює навіть зараз. І взагалі він його копія. Така ж фігура. Такий же пухлиш маленький,
– зізналась артистка.

Щодо того, як вона наважилась розповісти сину про втрату батька, коли йому було всього лише чотири роки, Тіна зазначила, що підійшла до цього по-науковому.

"Як тільки ти починаєш вигадувати казку: полетів, пішов і обіцяв повернутися… Просто є: ось хвороба, ось клітина, ось шлунок, ось причинно-наслідкові зв'язки (це я зараз тобі так кажу). Книга по анатомії відкривається і коли це все відбувається з наукової точки зору – все по-іншому", – поділилась порадою для українців Тіна Кароль.

Більше про життя Тіни Кароль – у спецвипуску СЛАВА+:

 

 

вас може зацікавити:

 

Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
сьогодні
28883
Автор: Уляна Журба
Теги: Тіна Кароль LifeStyle Зіркові діти Втрати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
23 січня 21:30 П'ятірка найпривабливіших образів супермоделі Даутцен Крус
Юлія Девда 3798
23 січня 13:40 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
Квітослава Туз 2175
23 січня 09:28 Даутцен Крус – 35! Секрети краси нідерландської супермоделі
Юлія Девда 3011
22 січня 12:18 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 50411
22 січня 11:22 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 4350
Новини
Більше новин
Залиште відгук