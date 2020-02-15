Тіна Кароль постала у відвертій сукні у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020: фото

Сьогодні, 15 лютого, стартував другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Відома українська співачка, чарівна Тіна Кароль, яка цьогоріч є однією з суддів конкурсу, незмінно вразила своїм вишуканим вбранням. Для головної музичної події року попдіва обрала відверту чорну сукню.

У суддівському складі Нацвідбору на Євробачення-2020 відбулися суттєві зміни. Тепер до числа тих, хто оцінює претендентів на перемогу, входять співак та композитор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та експерт в музичній індустрії Віталій Дроздов. Саме вони минулого тижня у першому півфіналі разом із глядачами обрали трьох фіналістів відбору. Тоді неймовірна Тіна Кароль постала в сукні у білизняному стилі, а сьогодні вона зачарувала своєю появою у відвертій чорній сукні.

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Красуня Тіна вирішила не зраджувати своєму іміджу і ще раз продемонструвала розкішним смак. Для цього виходу вона обрала чорну сукню з відкритими плечами та відвертим декольте. Її пікантний образ приголомшує. Таке вбрання артистка поєднала з босоніжками чорного кольору на високих підборах.

Серед аксесуарів на ній були мініатюрні сережки, каблучки та браслет, які гармонійно поєднувалися з її аутфітом. Завершила образ акуратною зачіскою з лаконічними локонами та ніжним макіяжем в природних тонах.



Образи суддів у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 / Instagram / @eurovision.ua



Тіна Кароль у другому півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020 / Screenshot / Instagram / @tina_karol

Нагадаємо, сьогодні глядачі зможуть побачити виступи MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.