Тіна Кароль повторила звабливий образ на "Танцях з зірками-2019"

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Тіна Кароль на "Танці з зірками 2019"
Тіна Кароль на "Танці з зірками 2019" / Instagram / @_fantina

Співачка Тіна Кароль ще у вересні 2019 року погодилась бути незмінною ведучою шоу "Танці з зірками 2019". Артистка склала компанію Юрію Горбунову та щонеділі виходить на паркет, щоб оголошувати зіркові пари. Однак не тільки ораторські вміння приголомшують глядачів шоу. Тіна Кароль завжди демонструє стильні та досить пікантні образи.

У неділю, 13 жовтня, артистці вкотре вдалось підкорити мережу ефектним виходом. Тіна Кароль з'явились перед глядачами "Танців  зірками 2019" у розкішній вечірній сукні кольору фуксії. Вбрання ведучої мало глибоке декольте та сексуальний розріз від стегна. Звабливий образ Тіна доповнила взуттям на підборах та голлівудською укладкою волосся з легкими кучерями. 

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Як виявилось, сукню такого ж дизайну артистка одягає не вперше. У 6 прямому ефірі "Танців" Тіна Кароль постала перед камерами у такому ж вбранні тільки чорного кольору. Ймовірно, автором сексуальної сукні був один з українських дизайнерів, який запропонував артистці повторити образ в стилі місіс Сміт. 

Що відомо про "Танці з зірками"?
Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.

Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль
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