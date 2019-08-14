Тіна Кароль присвятила фото померлому чоловіку Євгену Огіру у його день народження

4 серпня покійному чоловіку української співачки Тіни Кароль Євгену Огіру, який помер від раку, виповнилося б 39 років. Артистка вшанувала пам'ять батька їхнього сина Веніаміна.

На своїй сторінці в Instagram-Stories Кароль опублікувала короткі відео та фото в саду, який знаходиться на території заміського будинку.

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Тіна показала колаж, на якому вона зображена на тлі троянд і галявини. У підписі співачка зворушливо написала: "Сьогодні твій день. З днем народження, коханий".



Тіна Кароль / Instagram-Stories / @tina_karol



Євген Огір / Instagram-Stories / @tina_karol

Чоловік Тіни Кароль помер 28 квітня 2013 року в одній з лікарень столиці. Причиною смерті стало онкологічне захворювання. Минулого року артистка показувала чорно-білі спільні фото з їхнім сином Веніаміном.



Тіна Кароль і син Веніамін / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль / Instagram-Stories / @tina_karol

Тіна Кароль присвятила чимало пісень пам'яті чоловіка. До прикладу, чотири роки тому вийшла композиція "Спасибо", в якій є рядки "Ти в небі літаєш і мене бачиш. Повільно дихаєш, знаю, що чуєш. А мені самотньо, і буде так довго, а може буде завжди... Не встигла я сказати тобі дякую".

Тіна Кароль – "Спасибо": слухайте пісню