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Тіна Кароль розповіла, якою є в буденному житті

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Тіна Кароль на шоу "Слава+" / Пресслужба

Всі звикли бачити Тіну Кароль впевненою попдівою, яка з легкістю спілкується з багатотисячним залом. Та якою артистка є за лаштунками концертів та шоу?

Про це вона відверто розповіла напередодні свого 35-го дня народження. Тіна Кароль стала запрошеною зіркою у програмі "Слава+", яке виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". 

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За словами артистки, у буденному житті вона зовсім не така, яку її звикли бачити прихильники. Вдома Тіна полюбляє проводити час в тиші, щоб накопичити енергію. Тому за лаштунками музичних проєктів вона сміливо може назвати себе інтровертом.

Тіна Кароль у звичайному житті домашня, майже не спілкується, інтровертна дівчинка… Коли я інтроверт, акумулюю цю енергію, яку потім віддаю глядачам. Реально, це моє повітря,
– розповіла Тіна Кароль.

Артистка зізналась, що у неї є чимало друзів, зокрема, зі світу шоу-бізнесу. Проте з одиницями з них вона може помовчати. Окрім цього, Тіна Кароль зізналась, що не любить скаржитись та не є прихильницею обговорення пліток. Тому зустрічі з друзями у неї проходять у затишній атмосфері. Водночас проблемні ситуації Тіна Кароль може обговорити зі своїм піар-менеджером Павлом Орловим.

"Мені потрібні друзі, але я не люблю плітки. Я не скаржуся, ми можемо розібрати ситуацію з тим же Пашою Орловим. Ну, ще двоє людей, один... Мені б помовчати, знаєш. У мене є подушка – моя улюблена подружка. Це нормально, жінка повинна поплакати", – додала вона.

Дивіться повне інтерв'ю Тіни Кароль у програмі "Слава+": відео 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Тіна Кароль
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