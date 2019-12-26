Тіна Кароль стала другою суддею Національного відбору Євробачення-2020

Українська виконавиця Тіна Кароль вперше стала членом журі Національного відбору Євробачення в Україні у 2020 році. Разом з раніше оголошеним суддею Андрієм Данилко вона оцінюватиме конкурсантів вже у лютому наступного року.

Про те, що зірка української сцени посяде крісло судді на Нацвідборі Євробачення-2020 в Україні повідомили представники телеканалів СТБ і UA: Суспільне мовлення.

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Народна артистка України Тіна Кароль зазначила, що для неї така можливість є неймовірною подією в житті і вона готова підтримати всіх конкурсантів, аби вони якомога краще розкрили свій талант.

"Я рада стати членом журі національного відбору конкурсу Євробачення, бути частиною великої команди історичної події. Всім своїм досвідом і знаннями готова підтримати конкурсантів і відкрити нові горизонти їхнього таланту. Ми обираємо того, хто представлятиме країну, але не треба забувати, що потім артист в неї повертається. Завдання артиста – гідно виступити на конкурсі, а після – стати справжньою зіркою в своїй країні. Євробачення – дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоби не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. У всьому і завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший", – зазначила Тіна Кароль.

Вона додала, що незважаючи на статус України як співочої нації, вона абсолютно проти того, щоб "ставити перед творчими людьми спортивні нормативи, і стирати їх особистість бажанням золотої медалі". Зірка переконана, що у всьому завжди перемагає музика. "Разом ми пишемо історію вже сьогодні", – підсумувала Тіна.

Що відомо про творчий шлях Тіни Кароль?У 2006 році Тіна Кароль вже представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення в Афінах, де зайняла 7 місце. Після цього кар'єра артистки різко пішла вверх: вона випустила 11 альбомів, 35 кліпів і 3 музичних фільми, а також організувала зі своєю командою 11 концертних турів; була суддею великої кількості вокальних проектів та мала чимало нагород.

Додамо, що півфінали Національного відбору на Євробачення-2020 відбудуться 8 і 15 лютого, та 22 лютого – фінал. Прийом анкет на участь в українському відборі завершився 25 грудня. Транслюватимуть Нацвідбір два телеканали – СТБ і Суспільний мовник UA: ПЕРШИЙ. Музичним продюсером Національного відбору в Україні у 2020 році став Руслан Квінта, креативним продюсером – Наталя Франчук, а ведучим прямих ефірів – Сергій Притула.