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Тіна Кароль стала другою суддею Національного відбору Євробачення-2020

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Тіна Кароль стала другою суддею Нацвідбору Євробачення-2020 / Instagram / @tina_karol

Українська виконавиця Тіна Кароль вперше стала членом журі Національного відбору Євробачення в Україні у 2020 році. Разом з раніше оголошеним суддею Андрієм Данилко вона оцінюватиме конкурсантів вже у лютому наступного року.

Про те, що зірка української сцени посяде крісло судді на Нацвідборі Євробачення-2020 в Україні повідомили представники телеканалів СТБ і UA: Суспільне мовлення.

До теми: Нацвідбір Євробачення-2020: Андрій Данилко став першим суддею шоу

Народна артистка України Тіна Кароль зазначила, що для неї така можливість є неймовірною подією в житті і вона готова підтримати всіх конкурсантів, аби вони якомога краще розкрили свій талант.

"Я рада стати членом журі національного відбору конкурсу Євробачення, бути частиною великої команди історичної події. Всім своїм досвідом і знаннями готова підтримати конкурсантів і відкрити нові горизонти їхнього таланту. Ми обираємо того, хто представлятиме країну, але не треба забувати, що потім артист в неї повертається. Завдання артиста – гідно виступити на конкурсі, а після – стати справжньою зіркою в своїй країні. Євробачення – дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоби не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. У всьому і завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший", – зазначила Тіна Кароль.

 

Вона додала, що незважаючи на статус України як співочої нації, вона абсолютно проти того, щоб "ставити перед творчими людьми спортивні нормативи, і стирати їх особистість бажанням золотої медалі". Зірка переконана, що у всьому завжди перемагає музика. "Разом ми пишемо історію вже сьогодні", – підсумувала Тіна.

Що відомо про творчий шлях Тіни Кароль?У 2006 році Тіна Кароль вже представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення в Афінах, де зайняла 7 місце. Після цього кар'єра артистки різко пішла вверх: вона випустила 11 альбомів, 35 кліпів і 3 музичних фільми, а також організувала зі своєю командою 11 концертних турів; була суддею великої кількості вокальних проектів та мала чимало нагород.

Додамо, що півфінали Національного відбору на Євробачення-2020 відбудуться 8 і 15 лютого, та 22 лютого – фінал. Прийом анкет на участь в українському відборі завершився 25 грудня. Транслюватимуть Нацвідбір два телеканали – СТБ і Суспільний мовник UA: ПЕРШИЙ. Музичним продюсером Національного відбору в Україні у 2020 році став Руслан Квінта, креативним продюсером – Наталя Франчук, а ведучим прямих ефірів – Сергій Притула.

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Євробачення 2020 Євробачення Тіна Кароль Новини LifeStyle
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