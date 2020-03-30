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Тіна Кароль та Дан Балан за лаштунками шоу тримались за руки: ніжне відео

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Тіна Кароль та Дан Балан на "Голосі країни" / Instagram / @_fantina

Українська співачка Тіна Кароль вже давно підігріває чутки про роман з харизматичним колегою по "Голосу країни" Даном Баланом. А днями у мережі з'явилось чуттєве відео, на якому видно, як артисти йдуть за лаштунками, тримаючись за руки, як пара.

Ролик зняли у перерві між зйомками вокальних нокаутів "Голосу країни-10", які транслюватимуть до 12 квітня. На кадрах видно, як Тіна Кароль бере участь у фотосесії, як тренер шоу, та спілкується зі своїм піар-менеджером і колегами. 

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Та особливу увагу привернула ніжність між українською зіркою та Даном Баланом. Тіна Кароль за лаштунками взяла чоловіка за руку та, не зважаючи на всіх, йшла за лаштунками телепроєкту. Виглядали артисти, мов пара, що знову спровокувало чутки про їхній роман. 

За залицяннями Дана Балана до Тіни Кароль вся країна стежить з 2019 року. Особливу хімію, яка є у спілкуванні тренерів "Голосу країни", може розгледіти кожен. Харизматичний ловелас не приховує, що має почуття до українки та називає її "Білою королевою". Водночас Дан Балан розповідає про себе як про "Дракулу" чи "Чорного короля". 

Такий тандем привернув увагу мільйонів українців, які залюбки стежать за легким фліртом та грайливими поглядами співаків. Водночас Тіна Кароль не припиняє спростовувати чутки про роман. У програмі "Слава+" вона зізналась, що знадобилось майже 10 років, щоб втамувати біль від втрати чоловіка Євгена Огіра. Тому в серці Тіни Кароль наразі є місце для одного мужчини – її 11-річного сина Веніаміна. Та і сам хлопчик не в захваті від новин про ймовірні стосунки матері і Дана Балана.

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини України Зіркові романи Дан Балан Тіна Кароль
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