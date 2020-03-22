Тіна Кароль та Вікторія Бекхем показали зворушливі привітання від дітей з Днем матері: відео

Сьогодні, 22 березня, у Великій Британії святкують ніжне та зворушливе свято – День матері. Популярна українська співачка Тіна Кароль та відома британська дизайнерка Вікторія Бекхем показали, як діти привітали їх з цим святом.

День матері – це чудова нагода вкотре висловити найріднішим людям свою любов та повагу. Син народної артистки України Тіни Кароль Веніамін навчається в Англії, тому привітав зіркову матусю сьогодні. Ніжним відео Тіна поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

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В цей день діти стараються зробити своїм мамам приємні речі. Та, як відомо, найкращими подарунками є ті, що зроблені своїми руками. Веніамін приготував для Тіни Кароль зворушливу записку на листочку рожевого кольору. Тіна похизувалася нею у відео-бумеранзі.

Подарунок сина Тіни Кароль на День матері: дивіться відео

Вікторія Бекхем також не залишилася без уваги дітей. В інстаграм-сторіс модельєрка поширила декілька відео, на яких показала свої подарунки. Дітки порадували її букетом квітів із запашних троянд та зворушливими листівками, де написали, за що люблять маму. Також зірка показала шкарпетки з написом "Моя мама найкраща".

Діти Вікторії Бекхем привітали її з Днем матері: дивіться відео

Вікторія Бекхем показала подарунки на День матері: дивіться відео