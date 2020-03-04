24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Тіна Кароль відверто розповіла, що думає про Сергія Притулу та Євгена Кошового

- Читать новость на русском
Тіна Кароль розповіла про ставлення до Притули і Кошового / Пресслужба

Українська співачка Тіна Кароль вкрай рідко коментує інших зірок та завжди намагається стояти осторонь пліток. Однак днями вона зробила виняток та розповіла, що думає про популярних шоуменів Сергія Притулу та Євгена Кошового.

Зробила артистка це в ефірі шоу "Суперінтуїція", що виходить на "Новому каналі". Тіна Кароль погодилась на участь в розважальному шоу, чим здивувала своїх прихильників. Її опонентом у випуску був актор "95 Кварталу" та популярний ведучий Євген Кошовий. В ефірі Тіна Кароль не сприймала його, як конкурента та зізналась, що захоплюється ним. 

Дивіться також: Тіна Кароль одягнула медичну маску через епідемію коронавірусу: відео

Кошовий – душка. Я захоплююся ним як артистом. Він дуже талановита і порядна людина. Коли на знімальному майданчику збирається два хлопці, які з гумором на "ти", дівчині залишається тільки сміятися,
– зазначила Тіна Кароль. 

Цікаво, що під час випуску "Суперінтуїція" два гумористи влаштували своєрідний батл з дотепності. Хвиля жартів не оминула й Тіну Кароль: її сміх порівнювали з чайкою, а також підколювали співачку проханнями взяти підказку, коли треба торкатися незнайомця в ящику. Вже після випуску шоу співачка зізналась, що весело провела час та не ображається на Сергія Притулу. 

"Мені дуже подобається Сергій Притула як ведучий. У ньому є азарт і інтрига. А зйомки "СуперІнтуїції" були супер! Дуже драйвові. Я не очікувала, що буде стільки жартів під час шоу", – додала вона. 

А хто ж переміг у випуску "Суперінтуїція" – Євген Кошовий чи Тіна Кароль – глядачі дізнаються вже 4 березня. 

Тіна Кароль у шоу
Тіна Кароль у шоу "Суперінтуїція" / Пресслужба

Розкішна тіна Кароль на
Розкішна Тіна Кароль на "Суперінтуїції" / Пресслужба

"Збиті льотчики": куди зникли народні герої Майдану
сьогодні
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Квартал 95 Сергій Притула Тіна Кароль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:51 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк
3 березня 11:31 Подарунки колегам на 8 березня: що саме обрати
Квітослава Туз
3 березня 10:26 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
2 березня 18:00 10 найкращих серіалів всіх часів
Марта Вересюк
2 березня 17:28 "Людина-невидимка": свіжий погляд на історію, яку кілька разів екранізували
Юлія Ліпенцева
Новини
Більше новин
Залиште відгук