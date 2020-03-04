Тіна Кароль відверто розповіла, що думає про Сергія Притулу та Євгена Кошового

Українська співачка Тіна Кароль вкрай рідко коментує інших зірок та завжди намагається стояти осторонь пліток. Однак днями вона зробила виняток та розповіла, що думає про популярних шоуменів Сергія Притулу та Євгена Кошового.

Зробила артистка це в ефірі шоу "Суперінтуїція", що виходить на "Новому каналі". Тіна Кароль погодилась на участь в розважальному шоу, чим здивувала своїх прихильників. Її опонентом у випуску був актор "95 Кварталу" та популярний ведучий Євген Кошовий. В ефірі Тіна Кароль не сприймала його, як конкурента та зізналась, що захоплюється ним.

Дивіться також: Тіна Кароль одягнула медичну маску через епідемію коронавірусу: відео

Кошовий – душка. Я захоплююся ним як артистом. Він дуже талановита і порядна людина. Коли на знімальному майданчику збирається два хлопці, які з гумором на "ти", дівчині залишається тільки сміятися,

– зазначила Тіна Кароль.

Цікаво, що під час випуску "Суперінтуїція" два гумористи влаштували своєрідний батл з дотепності. Хвиля жартів не оминула й Тіну Кароль: її сміх порівнювали з чайкою, а також підколювали співачку проханнями взяти підказку, коли треба торкатися незнайомця в ящику. Вже після випуску шоу співачка зізналась, що весело провела час та не ображається на Сергія Притулу.

"Мені дуже подобається Сергій Притула як ведучий. У ньому є азарт і інтрига. А зйомки "СуперІнтуїції" були супер! Дуже драйвові. Я не очікувала, що буде стільки жартів під час шоу", – додала вона.

А хто ж переміг у випуску "Суперінтуїція" – Євген Кошовий чи Тіна Кароль – глядачі дізнаються вже 4 березня.



Тіна Кароль у шоу "Суперінтуїція" / Пресслужба