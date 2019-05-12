Тіна Кароль засвітила пишне декольте у відвертому боді

Українська поп-діва та знаменита підкорювачка сердець вкорте зачаровує прихильників у мережі відвертими знімками. Днями Тіна Кароль оприлюднила чергове фото, від якого пахне сексуальністю.

Нова чорно-біла світлина, на якій Тіна Кароль постає в образі спокусниці, з'явилася на її сторінці в Instagram.

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Українська співачка володіє неабияким шармом та харизмою, а також вміє бути в образі спокусливої кокетки, тому позуючи перед камерою їй не доводиться прикладати багато зусиль, аби постати у сексуальному світлі. Так, чергова фотосесія Тіни Кароль не обмежилась звичайними професійними світлинами, а навіть поповнилася на кілька звабливих кадрів.

Зірка позувала у відвертому боді з глибоким декольте, яке вкотре підкреслило її пишний бюст. На плечах та руках співачка ніжно притримувала накидку в клітинку, а свій чарівний погляд задумливо відвела вверх. В образі Тіни Кароль, як завжди, були присутні масивні аксесуари, а також для фотосесії вона зробила свою улюблену зачіску, забравши волосся з однієї сторони за вухо.