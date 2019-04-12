Тіна Кароль з'явилася на світському заході у спокусливій сукні

536 Читать новость на русском
Тіна Кароль на гала-вечорі від Harper's Bazaar
Тіна Кароль на гала-вечорі від Harper's Bazaar / Instagram / @tina_karol

Українська поп-діва не припиняє тішити публіку та шанувальників своїми частими виходами. Тіна Кароль стала гостею гала-вечора з нагоди 10-річчя глянцю Harper's Bazaar. Для урочистої події співачка обрала спокусливе вечірнє вбрання.

Днями Тіна Кароль з'явилася на музичному заході "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" у напівпрозорій сукні за 340 тисяч гривень. А після цього поділилася знімками з гала-вечора, який був організований з нагоди 10-річчя української версії журналу Harper's Bazaar.

Читайте також: Тіна Кароль засвітила стрункі ноги в напівпрозорій сукні: ефектні фото

Про грайливий стиль вбрань Тіни Кароль не знає хіба що малюк. Українська поп-діва славиться своїми виходами на сцену в сукнях білизняного стилю чи вибором сексуальних образів для інших заходів. Так, на вечірці від Harper's Bazaar Україна співачка з'явилася у розкішному оксамитовому платті до підлоги від Self Portrait. Здавалося б, у чому сексуальність?

Однак Тіна Кароль вміє акцентувати увагу на деталях, а саме – на глибокому декольте, яке було обшите мереживом, та великому розрізі, завдяки якому вона вкорте похизувалася засмаглими ніжками.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol
 

blog_ava
В Україну йдуть заморозки: де та коли чекати похолодання
сьогодні
30605
Теги: LifeStyle Еротика Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня
сьогодні 20:45 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня
138
Сірші Ронан – 25: історія успіху молодої актриси і найвизначніші ролі у кіно
сьогодні 16:33 Сірші Ронан – 25: історія успіху молодої актриси і найвизначніші ролі у кіно
Марта Вересюк 705
Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
сьогодні 14:03 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
Юлія Девда 11006
Як розібрати рибу на філе – покрокова інструкція
сьогодні 11:14 Як розібрати рибу на філе – покрокова інструкція
Богданна Рибак 983
У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
сьогодні 10:39 У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
Анастасія Манюхіна 1782
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук