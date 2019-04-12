Тіна Кароль з'явилася на світському заході у спокусливій сукні

Українська поп-діва не припиняє тішити публіку та шанувальників своїми частими виходами. Тіна Кароль стала гостею гала-вечора з нагоди 10-річчя глянцю Harper's Bazaar. Для урочистої події співачка обрала спокусливе вечірнє вбрання.

Днями Тіна Кароль з'явилася на музичному заході "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" у напівпрозорій сукні за 340 тисяч гривень. А після цього поділилася знімками з гала-вечора, який був організований з нагоди 10-річчя української версії журналу Harper's Bazaar.

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Про грайливий стиль вбрань Тіни Кароль не знає хіба що малюк. Українська поп-діва славиться своїми виходами на сцену в сукнях білизняного стилю чи вибором сексуальних образів для інших заходів. Так, на вечірці від Harper's Bazaar Україна співачка з'явилася у розкішному оксамитовому платті до підлоги від Self Portrait. Здавалося б, у чому сексуальність?

Однак Тіна Кароль вміє акцентувати увагу на деталях, а саме – на глибокому декольте, яке було обшите мереживом, та великому розрізі, завдяки якому вона вкорте похизувалася засмаглими ніжками.



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol