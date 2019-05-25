Тіна Кунакі показала зворушливий знімок з чоловіком Венсаном Касселем

144 Читать новость на русском
Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / www.gettyimages.com

22-річна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі почала дедалі частіше виходити на світські події та демонструвати своє життя у соціальних мережах після народження їхньої спільної дочки Амазоні.

Нову світлину модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Сімейний вихід: Венсан Кассель з 22-річною дружиною і дочкою прогулявся в Каннах – фото

На фото Тіна Кунакі, яка рідко показує спільні з чоловіком знімки, тримає за руку 52-річного Венсана Касселя. Дівчина одягнена в об'ємне світло-рожеве пальто на запах, білу сорочку і широкі чорні кюлоти. Завершують образ молодої мами чорні гостроносі туфлі.

"My n1", – лаконічно підписала знімок Кунакі, що означає "Мій номер один" ("Мій єдиний"). 

​Венсан Кассель і Тіна Кунакі
Венсан Кассель і Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Що відомо про стосунки Венсана Касселя і Тіни Кунакі? Коли Тіні Кунакі виповнилося 21, а Венсану Касселю – 52 – вони одружились,  зігравши таємне весілля в невеликому містечку Бідарт. 

Після фотографій папараці та чуток в західних ЗМІ наприкінці січня 2019 року стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. У квітні модель народила свого первістка. До слова, у Венсана Касселя вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі.

blog_ava
У Таїланді в порту стався вибух: багато постраждалих – фото і відео
сьогодні
3941
Теги: LifeStyle Мода Тіна Кунакі Зіркові мами Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Києва 2019: афіша святкових заходів
сьогодні 10:01 День Києва 2019: афіша святкових заходів
2276
"Брайтбьорн": деконструкція супергеройських кіноісторій
24 травня 20:22 "Брайтбьорн": деконструкція супергеройських кіноісторій
Юлія Ліпенцева 303
Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
24 травня 15:27 Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
Марта Вересюк 2069
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
24 травня 13:58 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
1471
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
24 травня 12:17 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
Настя Сукач 2263
Новини
Більше новин
Залиште відгук