Тіна Кунакі показала зворушливий знімок з чоловіком Венсаном Касселем

22-річна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі почала дедалі частіше виходити на світські події та демонструвати своє життя у соціальних мережах після народження їхньої спільної дочки Амазоні.

Нову світлину модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Тіна Кунакі, яка рідко показує спільні з чоловіком знімки, тримає за руку 52-річного Венсана Касселя. Дівчина одягнена в об'ємне світло-рожеве пальто на запах, білу сорочку і широкі чорні кюлоти. Завершують образ молодої мами чорні гостроносі туфлі.

"My n1", – лаконічно підписала знімок Кунакі, що означає "Мій номер один" ("Мій єдиний").



Венсан Кассель і Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Що відомо про стосунки Венсана Касселя і Тіни Кунакі? Коли Тіні Кунакі виповнилося 21, а Венсану Касселю – 52 – вони одружились, зігравши таємне весілля в невеликому містечку Бідарт.



Після фотографій папараці та чуток в західних ЗМІ наприкінці січня 2019 року стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. У квітні модель народила свого первістка. До слова, у Венсана Касселя вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі.