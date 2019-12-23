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Тіна Кунакі засвітила пружні сідниці у бікіні: гаряче фото

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Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

22-річна дружина французького акторка Венсана Касселя Тіна Кароль розбурхала уяву багатьох шанувальників у мережі новим гарячим знімком

Спокусливе пляжне фото модель опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На ньому молода мама позує на пляжі Арпоадор в Ріо-де-Жанейро.

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Дружина Венсана Касселя одягнена лише в білі плавки зі шнурівкими, які підкреслили пружні сідниці дівчини. Додамо, що Тіна Кунакі не соромиться зніматися оголеною та відверто демонструвати свою фігуру. Свій знімок зірка вирішила не підписувати, а захоплені шанувальники написали чимало компліментів у коментарях.

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Напередодні Тіна Кунакі показала світлини з благодійного вечора AEM Association Children of the World for Rwanda Aln у Парижі, для кого вона підготувала розкішний образ. Модель підкреслила струнку фігуру блискучею сукнею блакитного кольору. Такий варіант може ідеально пасувати для святкування Нового року.

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кунакі Мода Еротика
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