Тиждень моди в Лондоні: найефектніші street style образи
У вівторок, 17 вересня, у Лондоні завершився тиждень моди, який зібрав найвідоміших світових селебріті, дизайнерів, моделей і любителів fashion-індустрії. Не менш цікаво виглядали й гості на лондонських вулицях, які продемонстрували справді вибухові поєднання в одязі.
У Лондоні в рамках Тижня моди можна було зустріти яскраві "аутфіти", у яких гості Тижня моди поєднали британський стиль з трендовими деталями.
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У fashion-столиці сотні лондонських модниць поекспериментували з кольорами, розмірами і фактурами тканин. На фото папараці можна побачити чимало елементів з екошкіри, анімалістичні принти, брючні костюми, мідіспідниці, жакети over-size, босоніжки на шпильках, зручні мюлі та інше.
Так, у минулих сезонах надзвичайною популярністю користувався монохром, але восени 2019 любителі моди хочуть більше продемонструвати свою індивідуальність.
17 вересня Тиждень моди розпочався вже в італійському Мілані, за яким тепер стежать street style фотографи. Однак пропонуємо переглянути одні з найяскравіших "луків", які потрапити в об'єктиви лондонських папараці.
Тиждень моди у Лондоні: street style образи
Гості лондонського тижня моди / Getty Images
Гості лондонського тижня моди / Getty Images
Гості лондонського тижня моди / Getty Images
Гості лондонського тижня моди / Getty Images
Гості лондонського тижня моди / Getty Images
Гості лондонського тижня моди / Getty Images
Гості лондонського тижня моди / Getty Images
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