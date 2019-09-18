Тиждень моди в Лондоні: найефектніші street style образи

518 Читать новость на русском
Steet style looks у Лондоні
Steet style looks у Лондоні / www.gettyimages.com

У вівторок, 17 вересня, у Лондоні завершився тиждень моди, який зібрав найвідоміших світових селебріті, дизайнерів, моделей і любителів fashion-індустрії. Не менш цікаво виглядали й гості на лондонських вулицях, які продемонстрували справді вибухові поєднання в одязі.

У Лондоні в рамках Тижня моди можна було зустріти яскраві "аутфіти", у яких гості Тижня моди поєднали британський стиль з трендовими деталями.

Читайте також: Княгиня Монако підтримала українського дизайнера: що одягнула 41-річна Шарлен

У fashion-столиці сотні лондонських модниць поекспериментували з кольорами, розмірами і фактурами тканин. На фото папараці можна побачити чимало елементів з екошкіри, анімалістичні принти, брючні костюми, мідіспідниці, жакети over-size, босоніжки на шпильках, зручні мюлі та інше.

Так, у минулих сезонах надзвичайною популярністю користувався монохром, але восени 2019 любителі моди хочуть більше продемонструвати свою індивідуальність. 

17 вересня Тиждень моди розпочався вже в італійському Мілані, за яким тепер стежать street style фотографи. Однак пропонуємо переглянути одні з найяскравіших "луків", які потрапити в об'єктиви лондонських папараці.

Тиждень моди у Лондоні: street style образи


Гості лондонського тижня моди / Getty Images


Гості лондонського тижня моди / Getty Images


Гості лондонського тижня моди / Getty Images


Гості лондонського тижня моди / Getty Images


Гості лондонського тижня моди / Getty Images


Гості лондонського тижня моди / Getty Images


Гості лондонського тижня моди / Getty Images

blog_ava
У Карпатах випав перший сніг: "холодне" фото
сьогодні
4412
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Тиждень моди Лондон
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тиждень моди в Лондоні: найефектніші street style образи
сьогодні 16:32 Тиждень моди в Лондоні: найефектніші street style образи
518
Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю
сьогодні 15:11 Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю
3077
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
16 вересня 19:09 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
6135
Нік Джонас святкує 26-річчя: найпопулярніші пісні гурту Jonas Brothers
16 вересня 11:43 Нік Джонас святкує 26-річчя: найпопулярніші пісні гурту Jonas Brothers
Анастасія Манюхіна 567
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
15 вересня 20:01 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 93069
Новини
Більше новин
Залиште відгук