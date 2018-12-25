Токсикоз і втома: як відсвяткувала Різдво вагітна Емі Шумер

Голлівудська акторка Емі Шумер, яка очікує на появу первістка, переживає сильний токсикоз при вагітності. Зірка показала шанувальникам короткий ролик про те, як вона святкує Різдво разом з симптомами гіперемезісу.

Днями Емі раптово опинилася у лікарні через гіперемезіс, який часто з'являється у вагітних жінок. Одними із симптомів є сильна нудота, регулярна блювота, відчуття слабкості.

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На своїй сторінці в Instagram Шумер опублікувала відео, як їй довелося зупинити машину і вийти на проїжджу частину через токсикоз – її знудило прямо на узбіччя.

"Таке Різдво", – написала вона у підписі до короткого відео.

Дивіться відео з Емі Шуфер:

"Але всі, хто говорить, що другий триместр пережити легше, щось недоговорюють. Мені, як і раніше недобре через гіперемезіс. Дуже пощастило, що скоро стану мамою, але є деякі труднощі. Вдячна лікарям і медсестрам, які піклуються про мене", – написала Емі Шумер, коли потрапила у лікарню.



Емі Шумер / Instagram / @amyschumer



Чоловік Емі Кріс Фішер/ Instagram / @amyschumer

Нагадаємо, що Емі Шумер одружилась з коханим шеф-кухарем Крісом Фішером у Малібу. Весільна церемонія відбулась таємно, однак згодом з’явились фото, де серед 80 запрошених можна було побачити близьких подруг актриси – Дженніфер Еністон та Дженніфер Лоуренс. Вже вкінці жовтня зірка відверто зізналась, що очікує на появу первістка.

Хто така Емі Шумер?Популярна комедійна акторка, відома за ролями у фільмах "Красуня на всю голову", "Дівчина без комплексів", "Шукаю друга на кінець світу", "Безсоромна мандрівка", "Відважні" та ін. Емі Шумер відома також за участю в протестах: зірка неодноразово приєднувалась до людей, що виступали проти політиків, які засвітились у секс-скандалах.