Токсикоз і втома: як відсвяткувала Різдво вагітна Емі Шумер

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Емі Шумер
Емі Шумер / Instagram / @amyschumer

Голлівудська акторка Емі Шумер, яка очікує на появу первістка, переживає сильний токсикоз при вагітності. Зірка показала шанувальникам короткий ролик про те, як вона святкує Різдво разом з симптомами гіперемезісу.

Днями Емі раптово опинилася у лікарні через гіперемезіс, який часто з'являється у вагітних жінок. Одними із симптомів є сильна нудота, регулярна блювота, відчуття слабкості.

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На своїй сторінці в Instagram Шумер опублікувала відео, як їй довелося зупинити машину і вийти на проїжджу частину через токсикоз – її знудило прямо на узбіччя.

"Таке Різдво", – написала вона у підписі до короткого відео.

Дивіться відео з Емі Шуфер:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @amyschumer

 

"Але всі, хто говорить, що другий триместр пережити легше, щось недоговорюють. Мені, як і раніше недобре через гіперемезіс. Дуже пощастило, що скоро стану мамою, але є деякі труднощі. Вдячна лікарям і медсестрам, які піклуються про мене", – написала Емі Шумер, коли потрапила у лікарню.


Емі Шумер / Instagram / @amyschumer


Чоловік Емі Кріс Фішер/ Instagram / @amyschumer

Нагадаємо, що Емі Шумер одружилась з коханим шеф-кухарем Крісом Фішером у Малібу. Весільна церемонія відбулась таємно, однак згодом з’явились фото, де серед 80 запрошених можна було побачити близьких подруг актриси – Дженніфер Еністон та Дженніфер Лоуренс. Вже вкінці жовтня зірка відверто зізналась, що очікує на появу первістка.

Хто така Емі Шумер?Популярна комедійна акторка, відома за ролями у фільмах "Красуня на всю голову", "Дівчина без комплексів", "Шукаю друга на кінець світу", "Безсоромна мандрівка", "Відважні" та ін. Емі Шумер відома також за участю в протестах: зірка неодноразово приєднувалась до людей, що виступали проти політиків, які засвітились у секс-скандалах.

Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд Різдво
Джерело: 24 канал
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