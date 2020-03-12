Найкращі фільми з Томом Генксом, які можна переглядати вічно
Талантом 63-річного Тома Генкса захоплюється весь світ. Майже кожна робота голлівудського актора отримує схвалення глядачів та критиків, а фільми за його участю називають шедеврами. Які ж кінострічки Тома Генкса можна переглядати вічно – дивіться у добірці LifeStyle 24.
12 березня стало відомо, що Том Генкс та його дружина Рита захворіли на коронавірус. Подружжя поскаржилось на погане самопочуття під час мандрівки до Австралії. Том Генкс з дружиною зізнались, що спершу відчували загальну втому та слабкість, а коли симптоми доповнились підвищеною температурою – одразу ж звернулись до медиків. Актор додав, що буде перебувати на карантині стільки, скільки цього вимагають відповідні протоколи.
Важливо: Том Генкс з дружиною заразилися коронавірусом
"Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, яких необхідно дотримуватися. Наша родина буде на карантині стільки, скільки буде потрібно для безпеки людей навколо", – наголосив Том Генкс.
Поки весь світ обговорює госпіталізацію Тома Генкса, журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, які фільми з актором з легкістю можна назвати геніальними.
Фільмографія Тома Генкса
"Великий" (Big)
США, 1988 рік
Комедія, драма, сімейний
Рейтинг IMDb: 7,3
Цей фільм допоміг Тому Генксу отримати перший "Золотий глобус". Кінострічка розказує історію звичайного американського хлопчика Джоша Баскіна, який хоче швидко подорослішати. Його бажання збувається: зранку він прокидається у тілі 30-річного чоловіка. Джош розуміє, що залишатись в будинку батьків він не може, тому втікає до Нью-Йорка. Та де ж влаштуватись на роботу дитині у тілі зрілого чоловіка, як не в компанію іграшок. Головний герой здобуває кар'єру і навіть починає роман з колегою, однак мріє повернутись додому.
"Великий": дивіться трейлер до фільму
"Їх власна ліга" (A League of Their Own)
США, 1992 рік
Комедія, драма, сімейний
Рейтинг IMDb: 7,2
Після початку війни бейсбольні команди втратили успішних гравців, які пішли на фронт. Тому популярності набувала жіноча ліга. Тренером однієї такої команди став Джиммі Дуган – колишній бейсболіст зі світовою славою. Та як йому знайти спільну мову з підопічними та досягти з ними успіху – на це головний герой знаходить відповідь після курйозних подій.
"Їх власна ліга": дивіться трейлер до фільму
"Філадельфія" (Philadelphia)
США, 1993 рік
Драма
Рейтинг IMDb: 7,7
"Філадельфія" посідає особливе місце у фільмографії Тома Генкса, адже саме за цю кінострічку він отримав перший Оскар.
Фільм розповідає про перспективного адвоката Ендрю Бекетта, якого звільнили після того, як дізнались про його гомосексуальність. З великими труднощами він знаходить юриста, який буде представляти його справу в суді. Та затятий гомофоб змінює думку про Ендрю, коли дізнається більше деталей про підзахисного.
"Філадельфія": дивіться трейлер до фільму
Дивіться також: Фільми про епідемії та віруси, які зможуть здивувати
"Форрест Гамп" (Forrest Gump)
США, 1994 рік
Драма, мелодрама
Рейтинг IMDb: 8,8
Мабуть, жоден кіноман не уявляє фільм "Форрест Гамп" без Тома Генкса. У кінострічці свою історію розповідає щирий і безкорисливий герой, IQ якого становить всього 75 балів, але завдяки своїй безпосередності він стає кращим в будь-якій справі. Форрест Гамп був відомим футболістом, героєм війни та навіть мільярдером. Та зі славою він зумів зберегти головне – самого себе і власні принципи. Фільм здобув 6 статуеток Оскара.
"Форрест Гамп": дивіться трейлер до фільму російською
"Врятувати рядового Раяна" (Saving Private Ryan)
США, 1998 рік
Драма, військовий
Рейтинг IMDb: 8,6
Кінострічка отримала 5 премій Оскар, що викликає захват. Всі події у фільмі розгортаються у часи Другої світової війни. Американська родина Раян отримує одразу кілька повідомлень про смерть військових, тому командування вирішує будь-якою ціною врятувати останнього члена сім'ї, який перебуває на фронті. Однак порятунок рядового Раяна – справа не з легких.
"Врятувати рядового Раяна": дивіться трейлер до фільму
"Зелена миля" (The Green Mile)
США, 1999 рік
Кримінал, драма, фентезі
Рейтинг IMDb: 8,5
"Зелена миля" – один із найпопулярніших фільмів всіх часів. Фільм розповідає про в'язницю, де люди очікують на смертну кару. Одного дня туди потрапляє вбивця та педофіл Джон Коффі. Відтоді у в'язниці відбуваються дивні речі.
"Зелена миля": дивіться трейлер до фільму
"Злови мене, якщо зможеш" (Catch Me If You Can)
США, 2002 рік
Біографія, кримінал, драма
Рейтинг IMDb: 8,1
Це знаменита екранізація історії про шахрая Френка Ебегнейла. Хлопець здійснював злочини ще з підліткового віку, однак впіймати його не зумів жоден правоохоронець. Однак тепер за справу береться агент ФБР Карл Хенретті, якого зіграв Том Генкс.
"Злови мене, якщо зможеш": дивіться трейлер
"Хмарний атлас" (Cloud Atlas)
США, Німеччина, Гонконг, Сінгапур, 2012 рік
Екшн, драма, містика
IMDb: 7,5
Це фантастична драма про реінкарнацію і безсмертя душі. Кінострічка "Хмарний атлас" складається з 6 різних історій, які відбуваються в різні роки. Однак долі головних героїв переплетені.
"Хмарний атлас": дивіться трейлер фільму
"Капітан Філліпс" (Captain Phillips)
США, 2013 рік
Біографія, драма, трилер
IMDb: 7,8
Сюжет фільму заснований на реальних подіях 2009 року. Капітан Річард Філліпс і його команда піддаються атаці біля берегів Африки. Сомалійські пірати намагаються захопити контейнеровоз, однак отримують опір екіпажу.
"Капітан Філліпс": дивіться трейлер