Найкращі фільми з Томом Генксом, які можна переглядати вічно

Талантом 63-річного Тома Генкса захоплюється весь світ. Майже кожна робота голлівудського актора отримує схвалення глядачів та критиків, а фільми за його участю називають шедеврами. Які ж кінострічки Тома Генкса можна переглядати вічно – дивіться у добірці LifeStyle 24.

12 березня стало відомо, що Том Генкс та його дружина Рита захворіли на коронавірус. Подружжя поскаржилось на погане самопочуття під час мандрівки до Австралії. Том Генкс з дружиною зізнались, що спершу відчували загальну втому та слабкість, а коли симптоми доповнились підвищеною температурою – одразу ж звернулись до медиків. Актор додав, що буде перебувати на карантині стільки, скільки цього вимагають відповідні протоколи.

Важливо: Том Генкс з дружиною заразилися коронавірусом

"Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, яких необхідно дотримуватися. Наша родина буде на карантині стільки, скільки буде потрібно для безпеки людей навколо", – наголосив Том Генкс.

Поки весь світ обговорює госпіталізацію Тома Генкса, журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, які фільми з актором з легкістю можна назвати геніальними.

Фільмографія Тома Генкса

"Великий" (Big)

США, 1988 рік

Комедія, драма, сімейний

Рейтинг IMDb: 7,3

Цей фільм допоміг Тому Генксу отримати перший "Золотий глобус". Кінострічка розказує історію звичайного американського хлопчика Джоша Баскіна, який хоче швидко подорослішати. Його бажання збувається: зранку він прокидається у тілі 30-річного чоловіка. Джош розуміє, що залишатись в будинку батьків він не може, тому втікає до Нью-Йорка. Та де ж влаштуватись на роботу дитині у тілі зрілого чоловіка, як не в компанію іграшок. Головний герой здобуває кар'єру і навіть починає роман з колегою, однак мріє повернутись додому.

"Великий": дивіться трейлер до фільму

"Їх власна ліга" (A League of Their Own)

США, 1992 рік

Комедія, драма, сімейний

Рейтинг IMDb: 7,2

Після початку війни бейсбольні команди втратили успішних гравців, які пішли на фронт. Тому популярності набувала жіноча ліга. Тренером однієї такої команди став Джиммі Дуган – колишній бейсболіст зі світовою славою. Та як йому знайти спільну мову з підопічними та досягти з ними успіху – на це головний герой знаходить відповідь після курйозних подій.

"Їх власна ліга": дивіться трейлер до фільму

"Філадельфія" (Philadelphia)

США, 1993 рік

Драма

Рейтинг IMDb: 7,7

"Філадельфія" посідає особливе місце у фільмографії Тома Генкса, адже саме за цю кінострічку він отримав перший Оскар.

Фільм розповідає про перспективного адвоката Ендрю Бекетта, якого звільнили після того, як дізнались про його гомосексуальність. З великими труднощами він знаходить юриста, який буде представляти його справу в суді. Та затятий гомофоб змінює думку про Ендрю, коли дізнається більше деталей про підзахисного.

"Філадельфія": дивіться трейлер до фільму

Дивіться також: Фільми про епідемії та віруси, які зможуть здивувати

"Форрест Гамп" (Forrest Gump)

США, 1994 рік

Драма, мелодрама

Рейтинг IMDb: 8,8

Мабуть, жоден кіноман не уявляє фільм "Форрест Гамп" без Тома Генкса. У кінострічці свою історію розповідає щирий і безкорисливий герой, IQ якого становить всього 75 балів, але завдяки своїй безпосередності він стає кращим в будь-якій справі. Форрест Гамп був відомим футболістом, героєм війни та навіть мільярдером. Та зі славою він зумів зберегти головне – самого себе і власні принципи. Фільм здобув 6 статуеток Оскара.

"Форрест Гамп": дивіться трейлер до фільму російською

"Врятувати рядового Раяна" (Saving Private Ryan)

США, 1998 рік

Драма, військовий

Рейтинг IMDb: 8,6

Кінострічка отримала 5 премій Оскар, що викликає захват. Всі події у фільмі розгортаються у часи Другої світової війни. Американська родина Раян отримує одразу кілька повідомлень про смерть військових, тому командування вирішує будь-якою ціною врятувати останнього члена сім'ї, який перебуває на фронті. Однак порятунок рядового Раяна – справа не з легких.

"Врятувати рядового Раяна": дивіться трейлер до фільму

"Зелена миля" (The Green Mile)

США, 1999 рік

Кримінал, драма, фентезі

Рейтинг IMDb: 8,5

"Зелена миля" – один із найпопулярніших фільмів всіх часів. Фільм розповідає про в'язницю, де люди очікують на смертну кару. Одного дня туди потрапляє вбивця та педофіл Джон Коффі. Відтоді у в'язниці відбуваються дивні речі.

"Зелена миля": дивіться трейлер до фільму

"Злови мене, якщо зможеш" (Catch Me If You Can)

США, 2002 рік

Біографія, кримінал, драма

Рейтинг IMDb: 8,1

Це знаменита екранізація історії про шахрая Френка Ебегнейла. Хлопець здійснював злочини ще з підліткового віку, однак впіймати його не зумів жоден правоохоронець. Однак тепер за справу береться агент ФБР Карл Хенретті, якого зіграв Том Генкс.

"Злови мене, якщо зможеш": дивіться трейлер

"Хмарний атлас" (Cloud Atlas)

США, Німеччина, Гонконг, Сінгапур, 2012 рік

Екшн, драма, містика

IMDb: 7,5

Це фантастична драма про реінкарнацію і безсмертя душі. Кінострічка "Хмарний атлас" складається з 6 різних історій, які відбуваються в різні роки. Однак долі головних героїв переплетені.

"Хмарний атлас": дивіться трейлер фільму

"Капітан Філліпс" (Captain Phillips)

США, 2013 рік

Біографія, драма, трилер

IMDb: 7,8

Сюжет фільму заснований на реальних подіях 2009 року. Капітан Річард Філліпс і його команда піддаються атаці біля берегів Африки. Сомалійські пірати намагаються захопити контейнеровоз, однак отримують опір екіпажу.

"Капітан Філліпс": дивіться трейлер